Dopo tre giorni di riposo, il Milan di Massimiliano Allegri ha ripreso ieri gli allenamenti nel centro sportivo di Milanello per preparare al meglio la trasferta di venerdì sera alla 'Cetilar Arena' di Pisa: ecco come sta l'attaccante Rafael Leao

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, dopo tre giorni pieni di riposo, ieri siano ripresi - nel centro sportivo di Milanello - gli allenamenti del Milan di Massimiliano Allegri : Mike Maignan e compagni hanno dunque iniziato a preparare al meglio la trasferta di venerdì 13 febbraio , alle ore 20:45 , alla 'Cetilar Arena' di Pisa contro i nerazzurri toscani da poco guidati da Oscar Hiljemark , ex centrocampista di Genoa e Palermo nella massima serie.

Milan, Leao ieri in gruppo: lavora per sconfiggere la pubalgia

Uno degli osservati speciali, alla ripresa degli allenamenti del Milan, era sicuramente Rafael Leao. L'attaccante portoghese, come riferito dalla 'rosea', si è prima allenato in gruppo con i compagni. Successivamente, su 'Instagram', ha postato un filmato del lavoro personalizzato che svolge quando non è a Milanello, con l'obiettivo di rafforzare la muscolatura e sconfiggere, una volta per tutte, la pubalgia che lo affligge e lo limita da un paio di mesi.