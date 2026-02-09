Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Allenamenti Milan, ieri la ripresa: Leao in gruppo. La sensazione per la trasferta di Pisa

ULTIME MILAN NEWS

Allenamenti Milan, ieri la ripresa: Leao in gruppo. La sensazione per la trasferta di Pisa

Allenamenti Milan, ieri la ripresa: Leao in gruppo. La sensazione per la trasferta di Pisa
Dopo tre giorni di riposo, il Milan di Massimiliano Allegri ha ripreso ieri gli allenamenti nel centro sportivo di Milanello per preparare al meglio la trasferta di venerdì sera alla 'Cetilar Arena' di Pisa: ecco come sta l'attaccante Rafael Leao
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, dopo tre giorni pieni di riposo, ieri siano ripresi - nel centro sportivo di Milanello - gli allenamenti del Milan di Massimiliano Allegri: Mike Maignan e compagni hanno dunque iniziato a preparare al meglio la trasferta di venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena' di Pisa contro i nerazzurri toscani da poco guidati da Oscar Hiljemark, ex centrocampista di Genoa e Palermo nella massima serie.

Milan, Leao ieri in gruppo: lavora per sconfiggere la pubalgia

—  

Uno degli osservati speciali, alla ripresa degli allenamenti del Milan, era sicuramente Rafael Leao. L'attaccante portoghese, come riferito dalla 'rosea', si è prima allenato in gruppo con i compagni. Successivamente, su 'Instagram', ha postato un filmato del lavoro personalizzato che svolge quando non è a Milanello, con l'obiettivo di rafforzare la muscolatura e sconfiggere, una volta per tutte, la pubalgia che lo affligge e lo limita da un paio di mesi.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan può piazzare il grande colpo estivo dagli amici del Chelsea >>>

Allegri spera che il fastidio che tormenta Leao sia sparito quasi del tutto e, dopo il turno di riposo concessogli a Bologna, possa schierarlo titolare a Pisa. In dubbio, invece, la presenza di Alexis Saelemaekers e soprattutto di Christian Pulisic che, ieri, hanno lavorato a parte. Per il Diavolo, oggi, è in programma una doppia seduta di allenamento.

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: “Juve, cuore e rabbia: da 0-2 a 2-2 al 96′ con la Lazio”
Prima pagina Corriere dello Sport: “Ingiocabili. Fuga Inter, + 8: Chivu si diverte”

© RIPRODUZIONE RISERVATA