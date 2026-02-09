La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 9 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 9 febbraio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina alla vittoria, roboante, dell'Inter di Cristian Chivu sul campo del Sassuolo di Fabio Grosso nella 24^ giornata della Serie A 2025-2026: un netto 5-0 con cui i nerazzurri si sono portati a + 8 sul Milan di Massimiliano Allegri (che ha, però, una partita in meno). Reti di Yann Bisseck, Marcus Thuram, Lautaro Martínez (raggiunge Roberto Boninsegna nella classifica marcatori di tutti i tempi dell'Inter), Manuel Akanji e Luis Henrique.