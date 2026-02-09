Si salva, invece, la Juventus di Luciano Spalletti all'Allianz Stadium contro la Lazio di Maurizio Sarri. Sotto 0-2 per i gol di Pedro e Gustav Isaksen, i bianconeri risalgono fino al 2-2 grazie ai gol di Weston McKennie e, al 96', di Pierre Kalulu. La 'Vecchia Signora', dunque, perde terreno in zona Champions e può essere agganciata dalla Roma di Gian Piero Gasperini che, questa sera, ospiterà il Cagliari per il 'Monday Night'.
Gasp si è anche lamentato, nella conferenza stampa della vigilia, dei simulatori e chiede agli allenatori delle squadre di Serie A di 'fare cartello' contro tutto questo affinché qualcosa cambi. Il Napoli si gode un ritrovato Scott McTominay: un infortunio lo costringerà a saltare la sfida contro il Como di Cesc Fàbregas, poi tornerà subito in campo.
