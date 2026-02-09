Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Ingiocabili. Fuga Inter, + 8: Chivu si diverte”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Ingiocabili. Fuga Inter, + 8: Chivu si diverte”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Ingiocabili. Fuga Inter, + 8: Chivu si diverte'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 9 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 9 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina alla vittoria, roboante, dell'Inter di Cristian Chivu sul campo del Sassuolo di Fabio Grosso nella 24^ giornata della Serie A 2025-2026: un netto 5-0 con cui i nerazzurri si sono portati a + 8 sul Milan di Massimiliano Allegri (che ha, però, una partita in meno). Reti di Yann Bisseck, Marcus Thuram, Lautaro Martínez (raggiunge Roberto Boninsegna nella classifica marcatori di tutti i tempi dell'Inter), Manuel Akanji e Luis Henrique.

LEGGI ANCHE

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 9 febbraio 2026

Si salva, invece, la Juventus di Luciano Spalletti all'Allianz Stadium contro la Lazio di Maurizio Sarri. Sotto 0-2 per i gol di Pedro e Gustav Isaksen, i bianconeri risalgono fino al 2-2 grazie ai gol di Weston McKennie e, al 96', di Pierre Kalulu. La 'Vecchia Signora', dunque, perde terreno in zona Champions e può essere agganciata dalla Roma di Gian Piero Gasperini che, questa sera, ospiterà il Cagliari per il 'Monday Night'.

Gasp si è anche lamentato, nella conferenza stampa della vigilia, dei simulatori e chiede agli allenatori delle squadre di Serie A di 'fare cartello' contro tutto questo affinché qualcosa cambi. Il Napoli si gode un ritrovato Scott McTominay: un infortunio lo costringerà a saltare la sfida contro il Como di Cesc Fàbregas, poi tornerà subito in campo.

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Inter fa boom: Sassuolo travolto, la fuga...
Milan, Allegri cerca il terzo titolare a centrocampo: ballottaggio aperto alla destra di Modric

© RIPRODUZIONE RISERVATA