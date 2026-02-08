Milan, chi assieme a Modric e Rabiot? Manca il terzo titolare di Allegri

C'è da dire che l'azzurro e l'inglese sono stati spesso utilizzati in altri ruoli da Massimiliano Allegri. Ricci ha giocato sia come play che come mezzala sinistra quando mancava Rabiot, mente Loftus ha giocato diverse gare da seconda punta, come accaduto a Bologna martedì scorso. Ora, come ricorda il quotidiano torinese, con gli equilibri ormai assestati in tutta la squadra, Max vorrebbe più gol dai centrocampisti ai lati di Modric. Rabiot ha iniziato a carburare, ma gli altri no. Fofana è fermo al gol contro l'Udinese di inizio stagione, Loftus-Cheek è tornato al gol in settimana, mentre Ricci è fermo a una rete, quella contro l'Atalanta di fine ottobre. I dubbi per Massimiliano Allegri rimangono: puntare sulle caratteristiche offensive dello scostante Loftus-Cheek, le verticalizzazioni di Ricci o il motorino instancabile di Fofana?