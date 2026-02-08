Milan, chi assieme a Modric e Rabiot? Manca il terzo titolare di Allegri

Pianeta Milan
'Tuttosport' oggi in edicola dedica un articolo al centrocampo del Milan e al dubbio continuo di Massimiliano Allegri: chi è il titolare assieme a Modric e Rabiot tra Fofana, Loftus-Cheek e Ricci?
L'edizione odierna di 'Tuttosport' presenta un articolo sul centrocampo del Milan e sulla titolarità vacante che si contendono da diverse settimane tre giocatori diversi.

Milan, manca un titolare nel centrocampo di Allegri

Come noto, il centrocampo collaudato del Milan vede due titolari fissi: Luka Modric come perno centrale e Adrien Rabiot come mezzala sinistra. Il ruolo alla destra del campione croato è senza un vero padrone. In stagione, in quella posizione si sono alternati Youssouf Fofana, Ruben Loftus-Cheek e Samuele Ricci. Guardando ai numeri, il titolare di quella zona sembra essere Fofana. Il francese ha giocato ben 16 volte dal primo minuto in campionato in quella posizione, ma nella ultime 8 di Serie A, sono solo 4 le titolarità del francese. Le rimanenti sono equamente divise tra Ricci e Loftus-Cheek.

 C'è da dire che l'azzurro e l'inglese sono stati spesso utilizzati in altri ruoli da Massimiliano Allegri. Ricci ha giocato sia come play che come mezzala sinistra quando mancava Rabiot, mente Loftus ha giocato diverse gare da seconda punta, come accaduto a Bologna martedì scorso. Ora, come ricorda il quotidiano torinese, con gli equilibri ormai assestati in tutta la squadra, Max vorrebbe più gol dai centrocampisti ai lati di Modric. Rabiot ha iniziato a carburare, ma gli altri no. Fofana è fermo al gol contro l'Udinese di inizio stagione, Loftus-Cheek è tornato al gol in settimana, mentre Ricci è fermo a una rete, quella contro l'Atalanta di fine ottobre. I dubbi per Massimiliano Allegri rimangono: puntare sulle caratteristiche offensive dello scostante Loftus-Cheek, le verticalizzazioni di Ricci o il motorino instancabile di Fofana?

Milan, Rabiot e Modric: costi minimi e rendimento altissimo

