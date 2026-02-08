Ardon, tutti ti aspettano: Jashari vuole prendersi il Milan

In generale, le sue prestazioni non sono mai state troppo positive o negative. Si è vista una certa costanza di rendimento però da Jashari tutti si aspettano qualcosa in più. Tare ha investito in maniera concreta e decisa su questo nome, mentre Allegri lo vedeva come titolare nel suo Milan. E' evidente che l'infortunio subito a inizio stagione lo abbia condizionato parecchio, ma Jashari non si è scoraggiato e ha continuato a lavorare. Con la fiducia dell'ambiente tutto viene più semplice, ma anche lo svizzero sa che la sua "rincorsa per un posto al sole non è ancora terminata".