Jashari, stagione in salita: il Milan aspetta ancora il ‘vero Ardon’ dopo l’infortunio di agosto

Ardon, tutti ti aspettano: Jashari vuole prendersi il Milan
L'edizione odierna di Tuttosport presenta un articolo dedicato al centrocampista del Milan Ardon Jashari, in una stagione cominciata in salita
'Tuttosport' uscito questa mattina in edicola ha parlato di Ardon Jashari, centrocampista del Milan che sta faticando a trovare spazio. Come ricorda anche il quotidiano, lo svizzero è stato uno dei grandi obiettivi del primo calciomercato rossonero targato Igli Tare. Dopo una trattativa lunghissima col Club Bruges, il classe 2002 è sbarcato a Milano per una cifra totale che potrebbe arrivare a 38 milioni di euro con i bonus.

Milan, la lunga rincorsa di Jashari

Pochi giorni dopo la firma, Jashari aveva già esordito col Milan facendo intravedere diverse cose buone nell'amichevole contro il Leeds. A fine agosto, dopo il debutto in Coppa Italia e con il Bari, lo svizzero si è gravemente infortunato in allenamento in uno scontro con Santiago Gimenez. Per rivederlo tra i convocati ci sono voluti più di due mesi, mentre da titolare è tornato in campo il 4 dicembre in Coppa Italia, contro la Lazio. Da quel giorno alte tre volte da titolare. In Supercoppa Italiana contro il Napoli, mentre in campionato è partito dal primo minuto contro Fiorentina e Lecce.

In generale, le sue prestazioni non sono mai state troppo positive o negative. Si è vista una certa costanza di rendimento però da Jashari tutti si aspettano qualcosa in più. Tare ha investito in maniera concreta e decisa su questo nome, mentre Allegri lo vedeva come titolare nel suo Milan. E' evidente che l'infortunio subito a inizio stagione lo abbia condizionato parecchio, ma Jashari non si è scoraggiato e ha continuato a lavorare. Con la fiducia dell'ambiente tutto viene più semplice, ma anche lo svizzero sa che la sua "rincorsa per un posto al sole non è ancora terminata".

