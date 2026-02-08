Milan, Rabiot e Modric: costi minimi e rendimento altissimo

Il Milan continua la sua stagione, trascinato anche da alcuni colpi chiusi sul mercato da parte della dirigenza. In estate sono arrivati a Milano anche due centrocampisti importantissimi per la stagione del Milan, ovvero Adrien Rabiot e Luka Modric. Il francese, scrive 'La Gazzetta dello Sport' è uno dei due centrocampisti che ha segnato almeno quattro gol e ha servito almeno altrettanti assist in questa Serie A. L'altro è Nico Paz del Como. Secondo il quotidiano, Rabiot ha un impatto importante anche a livello di leadership. Il francese trascina tutta la squadra.
Il mercato del Milan ora starebbe ripagando: impatto importante dei nuovi arrivi in casa rossonera. Ecco l'analisi di Rabiot da 'La Gazzetta dello Sport'
Come ricorda il quotidiano, il Milan lo ha preso in estate per soli 5 milioni. Costo inversamente proporzionale all’altissimo rendimento: come scrive la rosea Rabiot ha una media voto di 6,73 in stagione, secondo solo a Modric (6,8). Impatto importantissimo anche per il croato, che è arrivato a parametro zero dal Real Madrid. Insomma due colpi davvero importanti del mercato dei rossoneri.
