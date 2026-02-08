Milan, Rabiot e Modric: costi minimi e rendimento altissimo

Il Milan continua la sua stagione, trascinato anche da alcuni colpi chiusi sul mercato da parte della dirigenza. In estate sono arrivati a Milano anche due centrocampisti importantissimi per la stagione del Milan, ovvero Adrien Rabiot e Luka Modric. Il francese, scrive 'La Gazzetta dello Sport' è uno dei due centrocampisti che ha segnato almeno quattro gol e ha servito almeno altrettanti assist in questa Serie A. L'altro è Nico Paz del Como. Secondo il quotidiano, Rabiot ha un impatto importante anche a livello di leadership. Il francese trascina tutta la squadra.