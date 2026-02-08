Pianeta Milan
Milan, Rabiot e Modric: costi minimi e rendimento altissimo

Il mercato del Milan ora starebbe ripagando: impatto importante dei nuovi arrivi in casa rossonera. Ecco l'analisi di Rabiot da 'La Gazzetta dello Sport'
Il Milan continua la sua stagione, trascinato anche da alcuni colpi chiusi sul mercato da parte della dirigenza. In estate sono arrivati a Milano anche due centrocampisti importantissimi per la stagione del Milan, ovvero Adrien Rabiot e Luka Modric. Il francese, scrive 'La Gazzetta dello Sport' è uno dei due centrocampisti che ha segnato almeno quattro gol e ha servito almeno altrettanti assist in questa Serie A. L'altro è Nico Paz del Como. Secondo il quotidiano, Rabiot ha un impatto importante anche a livello di leadership. Il francese trascina tutta la squadra.

Come ricorda il quotidiano, il Milan lo ha preso in estate per soli 5 milioni. Costo inversamente proporzionale all’altissimo rendimento: come scrive la rosea Rabiot ha una media voto di 6,73 in stagione, secondo solo a Modric (6,8). Impatto importantissimo anche per il croato, che è arrivato a parametro zero dal Real Madrid. Insomma due colpi davvero importanti del mercato dei rossoneri.

