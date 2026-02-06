Milan, Marocchi spiega l'impatto di Modric e Rabiot sui compagni

"Mi piace la tranquillità di Rabiot quando ha la palla tra i piedi. Lui e Modric? I grandi giocatori non sanno solo giocare bene tecnicamente, ma capiscono anche prima quando stanno per sbagliare gli avversari. Sulla rimessa di Miranda, il francese parte prima, ruba la palla e fa gol. Quando i giocatori del Milan hanno la palla tra i piedi guardano subito Rabiot e Modric. Se il Milan può lottare per lo scudetto? E' curioso che ha perso punti con le piccole. Gli attaccanti del Milan hanno bisogno di più spazio, hanno meno qualità nello stretto rispetto all'Inter".