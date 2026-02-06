Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie L’importanza di Modric e Rabiot spiegata da Marocchi: “Con la palla tra i piedi, i compagni guardano loro due”

ULTIME MILAN NEWS

L’importanza di Modric e Rabiot spiegata da Marocchi: “Con la palla tra i piedi, i compagni guardano loro due”

Milan, Marocchi spiega l'impatto di Modric e Rabiot sui compagni
Nel post partita di Bologna-Milan, Giancarlo Marocchi ha parlato dell'impatto di Luka Modric e Adrien Rabiot sui rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Il Milan si rimette in corsa. Dopo la frenata contro la Roma di Gian Piero Gasperini, il Diavolo targato Massimiliano Allegri è tornato alla vittoria. Lo ha fatto ieri sera al 'Dall'Ara' dove ha schiantato 3-0 il Bologna di Vincenzo Italiano, grazie ai gol di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot.

Bologna-Milan, parla Giancarlo Marocchi

—  

Nel post partita di 'Sky Sport', l'ex giocatore Giancarlo Marocchi, ha commentato la vittoria dei rossoneri, sottolineando l'impatto dei due pilastri del centrocampo rossonero. Vale a dire Luka Modric e Adrien Rabiot. Ecco, di seguito, le sue parole.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: De Winter, da incertezza a titolare: la scalata che ha convinto Allegri 

"Mi piace la tranquillità di Rabiot quando ha la palla tra i piedi. Lui e Modric? I grandi giocatori non sanno solo giocare bene tecnicamente, ma capiscono anche prima quando stanno per sbagliare gli avversari. Sulla rimessa di Miranda, il francese parte prima, ruba la palla e fa gol. Quando i giocatori del Milan hanno la palla tra i piedi guardano subito Rabiot e Modric. Se il Milan può lottare per lo scudetto? E' curioso che ha perso punti con le piccole. Gli attaccanti del Milan hanno bisogno di più spazio, hanno meno qualità nello stretto rispetto all'Inter".

Leggi anche
Bologna-Milan, Borghi: “Vero colpaccio dei rossoneri. È stata una vittoria di gioco”
De Winter, da incertezza a titolare: la scalata che ha convinto Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA