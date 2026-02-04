Milan , Rabiot è uno dei giocatori migliori della stagione dei rossoneri. Ci spingiamo anche oltre: è decisamente uno dei centrocampisti più forti, decisivi e importanti di tutto il campionato di Seri A. Con Luka Modric compone una coppia davvero fondamentale per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri. "Sono fortunato ad avere due giocatori così. Danno grande sicurezza anche agli altri giocatori", queste le parole dell' allenatore dopo Bologna-Milan 0-3 a 'Milan TV' . Se il Diavolo si trova secondo in campionato e ancora in corsa per lo Scudetto, tanto merito è anche di Rabiot e di quella sconfitta alla prima giornata di campionato contro la Cremonese.

Milan, Rabiot: e se non fosse mai arrivato?

A fine agosto, dopo quella gara, Allegri chiese alla dirigenza rossonera di intervenire sul mercato, con l'allenatore del Milan che ha spinto da sempre per l'arrivo di Rabiot. L'annuncio ufficiale del club è arrivato durante l'ultimo giorno della sessione estiva. Un affare clamoroso: pagato circa 10 milioni di euro, ha cambiato volto a tutto il Milan. Ma se la dirigenza del Diavolo avesse deciso di chiudere per altri due colpi invece di Rabiot? Null'ultima settimana del mese di agosto si è parlato di un Milan forte su Fabbian del Bologna (oggi alla Fiorentina). Un colpo non andato a segno. Differenza abissale tra il rendimento stagionale del centrocampista italiano con Rabiot: per Fabbian 16 presenze e 2 gol in campionato, ma prestazioni molto ondivaghe, tanto è vero che il Bologna lo ha ceduto a gennaio alla Fiorentina. Rabiot è una pedina fondamentale per il Milan, e anche i numeri stanno migliorando di recente: 16 presenze in Serie A con 4 gol e 5 assist.