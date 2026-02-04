Pianeta Milan
Milan, Rabiot è stato un grandissimo affare di mercato per il Diavolo, ma se non fosse mai arrivato? Il confronto con altri nomi finiti in orbita rossonera. L'analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, Rabiot è uno dei giocatori migliori della stagione dei rossoneri. Ci spingiamo anche oltre: è decisamente uno dei centrocampisti più forti, decisivi e importanti di tutto il campionato di Seri A. Con Luka Modric compone una coppia davvero fondamentale per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri. "Sono fortunato ad avere due giocatori così. Danno grande sicurezza anche agli altri giocatori", queste le parole dell'allenatore dopo Bologna-Milan 0-3 a 'Milan TV'. Se il Diavolo si trova secondo in campionato e ancora in corsa per lo Scudetto, tanto merito è anche di Rabiot e di quella sconfitta alla prima giornata di campionato contro la Cremonese.

Milan, Rabiot: e se non fosse mai arrivato?

A fine agosto, dopo quella gara, Allegri chiese alla dirigenza rossonera di intervenire sul mercato, con l'allenatore del Milan che ha spinto da sempre per l'arrivo di Rabiot. L'annuncio ufficiale del club è arrivato durante l'ultimo giorno della sessione estiva. Un affare clamoroso: pagato circa 10 milioni di euro, ha cambiato volto a tutto il Milan. Ma se la dirigenza del Diavolo avesse deciso di chiudere per altri due colpi invece di Rabiot? Null'ultima settimana del mese di agosto si è parlato di un Milan forte su Fabbian del Bologna (oggi alla Fiorentina). Un colpo non andato a segno. Differenza abissale tra il rendimento stagionale del centrocampista italiano con Rabiot: per Fabbian 16 presenze e 2 gol in campionato, ma prestazioni molto ondivaghe, tanto è vero che il Bologna lo ha ceduto a gennaio alla Fiorentina. Rabiot è una pedina fondamentale per il Milan, e anche i numeri stanno migliorando di recente: 16 presenze in Serie A con 4 gol e 5 assist.

L'altro nome fatto e rifatto continuamente per il centrocampo del Milan è stato quello di Javi Guerra del Valencia. Anche il classe 2003 ha un rendimento completamente diverso da quello di Rabiot: 21 presenze nel campionato spagnolo, 0 gol e 2 assist. Certo sia Javi Guerra che Fabbian sarebbero stati due investimenti per il futuro, ma il Milan ha già comprato Jashari e Ricci a centrocampo con quella prospettiva. Rabiot è stato un vero affare: pensate un po' dove sarebbe il Milan se la dirigenza rossonera non avesse accontentato Allegri.

