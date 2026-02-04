Milan, la squadra di Massimiliano Allegri trova tre punti molto importanti contro il Bologna di Vincenzo Italiano: un 3 a 0 che lascio poco spazio alle interpretazioni. La squadra rossonera ha vinto dominando dal primo all'ultimo minuto. Il Diavolo meglio senza Leao? L'analisi. Cosa è mancato sul mercato? La furia di Allegri e alcune analisi dopo Bologna. Ecco le top news di Pianeta Milan del 4 febbraio 2026. PROSSIMA SCHEDA>>>