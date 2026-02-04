Milan, la Primavera femminile festeggia: tutti i risultati del settore giovanile

Si è concluso un weekend rossonero con diverse gioie per il settore giovanile rossonero. Trionfa l'Under 13 rossonera con un netto 6-2, l'Under 14 con un roboante 9-0 e le due squadre rossonere col Mantova, vale a dire l'Under 15 e l'Under 16. Successo anche per la Primavera femminile sul Genoa, mentre cade 4-1 la primavera di mister Renna. Ecco, di seguito, tutti i risultati del weekend.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, i risultati del settore giovanile: importante successo per la Primavera femminile
ULTIME MILAN NEWS
Milan, i risultati del settore giovanile: importante successo per la Primavera femminile
Tanti successi nel weekend per il settore giovanile del Milan. Brilla la vittoria della Primavera femminile mentre cade la squadra di Renna
(Fonte acmilan.com) - La Primavera femminile di Mister Zago si rimette in pista e si prende il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus: 2-0 sul Genoa, reti di Vitale e Strauss, fresca di debutto in Serie A Women. Doppia vittoria rossonera contro il Mantova: 1-0 per l'Under 16, 3-0 per l'Under 15. A valanga contro il Bra sia l'Under 13 che l'Under 14, mentre pareggia a Cagliari l'Under 17. Sconfitta a Verona per la Primavera maschile di Renna. Chiusura di programma con l'Under 18, che pareggia 1-1 a Lecce.
I RISULTATI DEL WEEKEND:—
© RIPRODUZIONE RISERVATA