Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, i risultati del settore giovanile: importante successo per la Primavera femminile

ULTIME MILAN NEWS

Milan, i risultati del settore giovanile: importante successo per la Primavera femminile

Milan, la Primavera femminile festeggia: tutti i risultati del settore giovanile
Tanti successi nel weekend per il settore giovanile del Milan. Brilla la vittoria della Primavera femminile mentre cade la squadra di Renna
Redazione

Si è concluso un weekend rossonero con diverse gioie per il settore giovanile rossonero. Trionfa l'Under 13 rossonera con un netto 6-2, l'Under 14 con un roboante 9-0 e le due squadre rossonere col Mantova, vale a dire l'Under 15 e l'Under 16. Successo anche per la Primavera femminile sul Genoa, mentre cade 4-1 la primavera di mister Renna. Ecco, di seguito, tutti i risultati del weekend.

(Fonte acmilan.com) - La Primavera femminile di Mister Zago si rimette in pista e si prende il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus: 2-0 sul Genoa, reti di Vitale e Strauss, fresca di debutto in Serie A Women. Doppia vittoria rossonera contro il Mantova: 1-0 per l'Under 16, 3-0 per l'Under 15. A valanga contro il Bra sia l'Under 13 che l'Under 14, mentre pareggia a Cagliari l'Under 17. Sconfitta a Verona per la Primavera maschile di Renna. Chiusura di programma con l'Under 18, che pareggia 1-1 a Lecce.

LEGGI ANCHE: Athekame: corsa e cross inaspettati. Il Milan ha trovato il vice Saelemaekers?

I RISULTATI DEL WEEKEND:

—  

  • UNDER 17: 17ª giornata, Cagliari-Milan 1-1 (41' Colombo)

  • UNDER 13: campionato, Milan-Bra 6-2 (3x Sorrentino, Mazreku, Mamadou, D'Anna)

  • PRIMAVERA FEMMINILE: 13ª giornata, Milan-Genoa 2-0 (11' Vitale, 43' Strauss)

  • PRIMAVERA MASCHILE: 23ª giornata, Hellas Verona-Milan 4-1 (44'st Dotta)

  • UNDER 14: campionato, Milan-Bra 9-0 (3x Kostyuk, 2x Rampoldi, Tarabugi, Casciaro, Donato, Marku)

  • UNDER 15: 16ª giornata, Milan-Mantova 3-0 (12'st Bernasconi, 14'st Vigil, 15'st Rossini)

  • UNDER 16: 16ª giornata, Milan-Mantova 1-0 (18'st Marasco)

  • UNDER 18: 21ª giornata, Lecce-Milan 1-1 (25'st Zaramella)

    • Leggi anche
    Milan, si gioca meglio senza Leao? Allegri infuriato. I prestiti e il mercato …
    Adani promuove i rossoneri: “Finalmente una partita completa del Milan. Preparata...

    © RIPRODUZIONE RISERVATA