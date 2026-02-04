Milan, la Primavera femminile festeggia: tutti i risultati del settore giovanile

Si è concluso un weekend rossonero con diverse gioie per il settore giovanile rossonero. Trionfa l'Under 13 rossonera con un netto 6-2, l'Under 14 con un roboante 9-0 e le due squadre rossonere col Mantova, vale a dire l'Under 15 e l'Under 16. Successo anche per la Primavera femminile sul Genoa, mentre cade 4-1 la primavera di mister Renna. Ecco, di seguito, tutti i risultati del weekend.