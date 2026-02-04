Milan, Adani elogia: '3 punti meritati. Allegri l'ha preparata benissimo'

Pianeta Milan
L'ex difensore dell'Inter Daniele Adani ha commentato sul proprio profilo Instagram la vittoria del Milan di Massimiliano Allegri col Bologna. Ecco le sue dichiarazioni
Il giorno dopo la vittoria del Milan di Massimiliano Allegri contro il Bologna di Vincenzo Italiano arrivano i commenti e le opinioni sul successo rossonero. Anche l'ex difensore dell'Inter Daniele 'Lele' Adani si è espresso sul proprio profilo Instagram, sottolineando la grandissima prestazione dei rossoneri che hanno meritato la vittoria del 'Dall'Ara'. Ecco, dunque, il suo commento.

"Non abbiamo fatto un’analisi ieri della partita del Milan a Bologna, che ha fatto una super partita. Finalmente il Milan, dopo un lungo periodo, è tornato a fare una partita vera, completa, dall’inizio alla fine. E vedi che quando accompagni, giochi bene proprio di movimenti, tempi, tecnica, coinvolgi attaccanti e centrocampisti vengono fuori azioni bellissime, con i tempi giusti, ad attaccare lo spazio dietro la linea del Bologna. Il Bologna ha sbagliato ma io voglio pensare anche che è stato il Milan a procurare questi errori. Vengono meglio le pressioni. Poi certo, il fallo laterale è sbagliato, arriva Rabiot a prendere la palla…".

Adani ha poi continuato: "Si può stare anche un po’ compatti dietro, sotto la linea della palla. Ma se accompagni con tanti uomini e vai in avanti allora aiuti anche la difesa a coprire meglio, a stare un po’ più alta, pronti a riaggredire e colpire alle spalle. Visti come sono belli gli inserimenti degli interni, degli esterni, come gli attaccanti hanno giocato bene sia con gli altri e sia mettendosi in proprio, dialogando per arrivare davanti al portiere avversario. Oltre alla brutta partita del Bologna il Milan è stato artefice del proprio destino andandosi a prendere questi tre punti, che non sono meritati. Sono stra meritati. La valorizzazione del merito la dà il campo, il gioco. Complimenti al Milan, che ha fatto una grande partita e ad Allegri che l’ha preparata benissimo".

