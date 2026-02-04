Milan, Pastore durissimo su Mateta: 'Sarebbe stato un acquisto inutile...'

Il colpo Mateta è definitivamente sfumato . L'acquisto dell'attaccante francese avrebbe chiuso in crescendo il mercato dei rossoneri, ma i problemi al ginocchio hanno fatto saltare definitivamente la trattativa. Il mancato arrivo dell'attaccante del Crystal Palace ha scatenato diverse polemiche sui social, con molti tifosi che hanno espresso il proprio malcontento . Il tema è stato trattato anche dal giornalista di 'Cronache Di Spogliatoio' Giuseppe Pastore, che nell'ultima puntata del podcast 'Fontana di Trevi' ha proposto la sua visione sul caso Mateta .

L'intervento di Pastore a 'Fontana di Trevi'

Le parole di Giuseppe Pastore: "Il Milan avrebbe dovuto prendere un difensore e forse anche un esterno, ma non ha preso nessuno dei due. Negli ultimi giorni si è incartato su un acquisto che a mio avviso sarebbe stato abbastanza inutile come Mateta, a maggior ragione se mezzo rotto come è risultato dalle visite mediche". Il giornalista ha continuato dicendo che: "È strano come il Milan abbia tentato di chiudere in poche ore per quella che sarebbe stata la sesta punta in rosa. Il mercato di gennaio spesso si rivela controproducente. A comprare giocatori per pressioni inutili si possono fare disastri, a volte è meglio non spendere".