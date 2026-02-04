Bologna-Milan, Nkunku che partita: può essere lui il 'colpo' del mercato

Bologna-Milan 0-3, il Diavolo vince e convince dominando in trasferta. Una partita mai in discussione perché la squadra di Allegri ha giocato con grande voglia e disciplina, non lasciando spazi al Bologna e sfruttando quelli lasciati dalla squadra di Italiano in attacco. Chi ha giocato titolare nel reparto avanzato rossonero è stato Nkunku, autore di una grandissima partita coronata con il gol su calcio di rigore, da lui stesso procurato. Ecco le pagelle del francese dai maggiori quotidiani italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>