Rabiot, che prestazione contro il Bologna: i numeri sono impressionanti

Gol, assist e dominio in mezzo al campo: Rabiot trascina il Milan contro il Bologna e i numeri raccontano l’ennesima prestazione totale del centrocampista francese
Il Milan trionfa con un convincente 3-0 contro il Bologna, grazie a un'altra prestazione straordinaria di Adrien Rabiot. L'ex Marsiglia è stato protagonista assoluto della serata, segnando un gol e servendo un assist per Loftus Cheek. La sua presenza in campo è stata determinante, dimostrando per l'ennesima volta il suo valore e la sua capacità di incidere nei momenti decisivi. Non abbiamo più aggettivi per descrivere il centrocampista francese, quindi proveremo a farlo con i dati: ecco le statistiche più interessanti della sua partita.

Le statistiche di Rabiot contro il Bologna

I numeri parlano chiaro: 1 gol e 1 assist, 3 palloni recuperati, 53 tocchi e 30 passaggi riusciti su 36 tentati. Il francese ha dimostrato di essere un pilastro del centrocampo rossonero, contribuendo in maniera significativa sia alla fase offensiva che a quella difensiva della squadra. La sua prestazione rappresenta un esempio di leadership e determinazione.

Non è finita qui: Adrien Rabiot (4G+4A) è uno dei due centrocampisti ad aver segnato almeno quattro gol e servito almeno 4 assist. In Serie A, soltanto Nico Paz ha fatto meglio (8G+6A). Dallo scorso dicembre il francese è il centrocampista che ha preso parte a più gol del campionato italiano (7).

Le sue parole nel post-partita

Rabiot ha debuttato con la maglia rossonera lo scorso 12 settembre, nella 3ª giornata di Serie A, proprio contro il Bologna. Da quel momento in poi, è diventato indispensabile nel sistema di Allegri. Vediamo le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Telelombardia' al termine della sfida del Dall'Ara.

"Dobbiamo continuare così, mostrando questa strada ai più giovani. È inutile pensare troppo al primo posto, giochiamo come stasera, poi vedremo più avanti. Il campionato è vivo, 5 punti non sono tanti, ma dobbiamo essere focalizzati sul nostro vero obiettivo. Il mister ce lo dice sempre, e noi sappiamo qual è".

