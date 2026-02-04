Rabiot, che prestazione contro il Bologna: i numeri sono impressionanti

Non è finita qui: Adrien Rabiot (4G+4A) è uno dei due centrocampisti ad aver segnato almeno quattro gol e servito almeno 4 assist. In Serie A, soltanto Nico Paz ha fatto meglio (8G+6A). Dallo scorso dicembre il francese è il centrocampista che ha preso parte a più gol del campionato italiano (7).