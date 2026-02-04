Rabiot, che prestazione contro il Bologna: i numeri sono impressionanti

Non è finita qui: Adrien Rabiot (4G+4A) è uno dei due centrocampisti ad aver segnato almeno quattro gol e servito almeno 4 assist. In Serie A, soltanto Nico Paz ha fatto meglio (8G+6A). Dallo scorso dicembre il francese è il centrocampista che ha preso parte a più gol del campionato italiano (7).
Le sue parole nel post-partita—
Rabiot ha debuttato con la maglia rossonera lo scorso 12 settembre, nella 3ª giornata di Serie A, proprio contro il Bologna. Da quel momento in poi, è diventato indispensabile nel sistema di Allegri. Vediamo le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Telelombardia' al termine della sfida del Dall'Ara.
"Dobbiamo continuare così, mostrando questa strada ai più giovani. È inutile pensare troppo al primo posto, giochiamo come stasera, poi vedremo più avanti. Il campionato è vivo, 5 punti non sono tanti, ma dobbiamo essere focalizzati sul nostro vero obiettivo. Il mister ce lo dice sempre, e noi sappiamo qual è".
