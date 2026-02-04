Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Ravezzani: “Allegri gioca al gatto col topo con Italiano. Immenso Rabiot, Fofana pasticcione”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Ravezzani: “Allegri gioca al gatto col topo con Italiano. Immenso Rabiot, Fofana pasticcione”

Milan, Ravezzani: 'Allegri gioca al gatto col topo con Italiano. Immenso Rabiot, Fofana pasticcione'
Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', commenta con un post su X la prestazione del Milan contro il Bologna: il giudizio su Allegri e sui singoli
Redazione PM

Il Milan ha sconfitto il Bologna per 3-0 nel posticipo della 23ª giornata di Serie A, decisive le reti di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot. I rossoneri si sono imposti con qualità e personalità, spazzando via la temibile formazione di Vincenzo Italiano. 22 gare consecutive senza perdere e 50 punti in classifica: la squadra di Allegri continua la sua marcia.

Le parole di Ravezzani al termine di Bologna-Milan

—  

Come di consueto, al termine della sfida, è arrivato il commento di Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia'. Attraverso un post sul suo profilo X, il giornalista ha detto la sua su Allegri e sulla prestazione di alcuni giocatori del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Capello lancia il Milan: "Perché non puntare al primo posto? Da sciocchi non considerarlo">>>

"Allegri gioca al gatto col topo contro Italiano. Un capolavoro tattico. Rabiot immenso in ogni funzione tattica. Nkunku bravo trequartista, ma non è un centravanti. Loftus c’è e non c’è, ma funziona. Sempre meglio De Winter. Athekame migliora. Fofana pasticcione ma fa tanta legna".

Leggi anche
Inter, multa salatissima per il petardo su Audero: ecco quanto dovrà pagare
Meglio senza Rafa Leao? Analisi Bologna-Milan 0-3: una grande differenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA