Meglio senza Rafa Leao? Analisi Bologna-Milan 0-3: una grande differenza

Senza appello per gufi, detrattori e invocatori di fortuna che dovrebbe finire prima o poi, Bologna-Milan 0-3: una lezione di calcio di Massimiliano Allegri, che dimostra come la propria idea sia ancora una volta vincente. In tanti già stanno parlando di un Milan spettacolare e diverso dal solito difensivismo, ma la realtà è completamente diversa. Ieri i rossoneri hanno fatto la solita partita, ma con una sola grande differenza rispetto al solito. Non si tratta di tattica, né di uomini in campo. Per scoprire di cosa stiamo parlando guarda il video qui sotto, con il nostro match analyst Mattia Pellè, che ci spiega come Vincenzo Italiano non ci abbia capito nulla. Poi c'è il tema Rafa Leao: il portoghese classe 1999 per molti è un problema, tanto che si dice che i rossoneri giochino meglio senza di lui, visto che sono arrivate tante vittorie belle e importanti quando non c'era. Anche a questa domanda diamo una risposta nel video.