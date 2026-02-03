E ora un solo obiettivo! Bologna-Milan 0-3: messaggio chiaro: siamo forti!

Una vittoria mai in discussione, Bologna-Milan 0-3, che proietta i rossoneri direttamente verso la testa della classifica. Adesso non ha più senso parlare di quarto posto. Brilla la squadra di Massimiliano Allegri, che domina e non subisce. Benissimo anche Christopher Nkunku e Youssouf Fofana, grande risposta anche di Zachary Athekame ai criticoni. Infine domina il duca Adrien Rabiot, che segna e fa una partita eccezionale. Bisognava anche mettere a tacere le critiche dopo la fine del mercato e ci si è riusciti. Ventiduesimo risultato utile consecutivo in campionato, squadra che non perde mai, ma ancora qualcuno parla di fortuna. Nel video qui sotto, pubblicato sul nostro canale YouTube, il commento: lascia un mi piace, iscriviti, attiva la campanella e commenta!