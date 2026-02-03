Bologna-Milan, i precedenti: numeri impressionanti dei rossoneri al Dall'Ara

Bologna e Milan si sono affrontate 190 volte nella loro storia tra tutte le competizioni. In questi precedenti le vittorie dei rossoneri sono 89, quelle dei rossoblù 54, mentre i pareggi 47. Concentrandoci soltanto sulle sfide del Dall'Ara, i precedenti sono 93 e questa volta sorridono ai rossoblù: 33 successi del Milan, 36 del Bologna e 24 pareggi. L'ultima volta che si è giocato a Bologna, la formazione di Vincenzo Italiano ha trionfato per 2-1, grazie alle reti di Castro e Ndoye che hanno risposto al momentaneo vantaggio di Leao. Per i rossoblù si è trattato di una vittoria che mancava da ben 23 anni.