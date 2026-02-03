Bologna-Milan, i precedenti: numeri impressionanti dei rossoneri al Dall'Ara

Bologna e Milan si sono affrontate 190 volte nella loro storia tra tutte le competizioni. In questi precedenti le vittorie dei rossoneri sono 89, quelle dei rossoblù 54, mentre i pareggi 47. Concentrandoci soltanto sulle sfide del Dall'Ara, i precedenti sono 93 e questa volta sorridono ai rossoblù: 33 successi del Milan, 36 del Bologna e 24 pareggi. L'ultima volta che si è giocato a Bologna, la formazione di Vincenzo Italiano ha trionfato per 2-1, grazie alle reti di Castro e Ndoye che hanno risposto al momentaneo vantaggio di Leao. Per i rossoblù si è trattato di una vittoria che mancava da ben 23 anni.
Verso Bologna-Milan, i precedenti: rossoneri imbattuti in 13 delle ultime 14 al Dall'Ara
Manca sempre meno al match tra Bologna e Milan, posticipo della 23ª giornata di Serie A. Vediamo i precedenti e alcune statistiche curiose dei rossoneri al Dall'Ara
L'ultimo successo degli emiliani risaliva addirittura al 13 febbraio 2002. In quell'occasione il Milan di Carlo Ancelotti era stato sconfitto per 2-0 grazie alle reti di Cruz e Fresi. Da lì in poi c'è stato un dominio totale dei rossoneri, con 13 vittorie e 3 pareggi nei successivi 16 incontri del Dall'Ara. I numeri fanno ben sperare, ma domani ci sarà bisogno di una prova convincente per tornare a Milano con i 3 punti. Allegri dovrà fare a meno di Saelemaekers, come annunciato in conferenza stampa, mentre Pulisic è in dubbio a causa di una borsite: le sue condizioni restano da valutare.
