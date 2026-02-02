Si saprà tra poco l'esito del test al ginocchio di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997 che il Milan vuole acquistare dal Crystal Palace in questo calciomercato invernale. Ma c'è una novità riferita da 'Sky Sport' ...
Nei giorni scorsi Milan e Crystal Palace hanno trovato un accordo per il trasferimento di Jean-Philippe Mateta, classe 1997, alla corte di Massimiliano Allegri. L'attaccante francese sarebbe costato 35 milioni di euro ai rossoneri e avrebbe percepito uno stipendio di 3,5 milioni di euro fino al 30 giugno 2029.
Il condizionale, però, è d'obbligo, in quanto il Milan - a conoscenza di un problema al ginocchio emerso a metà dicembre - ieri, in occasione delle visite mediche il giocatore ha svolto a Londra, ha chiesto degli ulteriori test nella mattinata odierna. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', tra poco si capirà l'esito di questi esami e si definirà la situazione tra Mateta e il Milan.