Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, ha avuto tante occasioni per andare via dal Milan in questo calciomercato invernale: l'ex Chelsea, però, ha rifiutato tutte le destinazioni possibili per restare alla corte di Massimiliano Allegri

Daniele Triolo Redattore 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 12:08)

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando dei movimenti del Milan in quest'ultimo giorno del calciomercato invernale, ha sottolineato come sia stato complicato trovare una squadra a Christopher Nkunku. L'attaccante francese, classe 1997, sulla carta avrebbe dovuto lasciare il suo posto al connazionale Jean-Philippe Mateta.