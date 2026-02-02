Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Milan, il muro di Nkunku: l'attaccante ha deciso di restare almeno fino a giugno
Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, ha avuto tante occasioni per andare via dal Milan in questo calciomercato invernale: l'ex Chelsea, però, ha rifiutato tutte le destinazioni possibili per restare alla corte di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando dei movimenti del Milan in quest'ultimo giorno del calciomercato invernale, ha sottolineato come sia stato complicato trovare una squadra a Christopher Nkunku. L'attaccante francese, classe 1997, sulla carta avrebbe dovuto lasciare il suo posto al connazionale Jean-Philippe Mateta.

L'ex Chelsea e RB Lipsia, però, non ha voluto ascoltare proposte. Neanche quella del Fenerbahçe, la squadra che, allenata da Domenico Tedesco, il quale aveva avuto Nkunku alle sue dipendenze anni fa a Lipsia, si era esposta più di tutte. Prima di ripiegare su Sidiki Chérif, arrivato dall'Angers per 25 milioni di euro tra prestito, diritto di riscatto e bonus.

I turchi avevano messo sul piatto anche 30 milioni di euro per Nkunku, ma lui ha scelto di rimanere al Milan. Retroscena del 'CorSport': due giorni fa sono giunte anche proposte dalla Saudi Pro League, ma il numero 18 rossonero ha declinato ancora una volta. Rimarrà, quindi, in rossonero, alla corte di Massimiliano Allegri, almeno fino a giugno. Poi si vedrà.

