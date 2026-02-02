Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, ha avuto tante occasioni per andare via dal Milan in questo calciomercato invernale: l'ex Chelsea, però, ha rifiutato tutte le destinazioni possibili per restare alla corte di Massimiliano Allegri
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando dei movimenti del Milan in quest'ultimo giorno del calciomercato invernale, ha sottolineato come sia stato complicato trovare una squadra a Christopher Nkunku. L'attaccante francese, classe 1997, sulla carta avrebbe dovuto lasciare il suo posto al connazionale Jean-Philippe Mateta.
L'ex Chelsea e RB Lipsia, però, non ha voluto ascoltare proposte. Neanche quella del Fenerbahçe, la squadra che, allenata da Domenico Tedesco, il quale aveva avuto Nkunku alle sue dipendenze anni fa a Lipsia, si era esposta più di tutte. Prima di ripiegare su Sidiki Chérif, arrivato dall'Angers per 25 milioni di euro tra prestito, diritto di riscatto e bonus.