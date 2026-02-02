Pianeta Milan
Calciomercato, l’Arsenal ci prova per Tonali: ecco cosa sta succedendo intorno all’ex Milan

L'Arsenal sta provando a ingaggiare Sandro Tonali nell'ultimo giorno di mercato. Il Newcastle chiede 100 milioni per liberare l'ex centrocampista del Milan
Sandro Tonali, centrocampista classe 2000, ha lasciato il Milan nell'estate del 2023 dopo 3 stagioni in rossonero per approdare al Newcastle. Dopo quasi un'anno ai box per il caso di calcio scommesse, l'ex Brescia è riuscito a trovare continuità nel sistema di Eddie Howe.

L'Arsenal tenta l'affondo per Tonali, le ultime news di Schira

Sandro Tonali è uno degli intoccabili del Newcastle. Nella stagione in corso ha già totalizzato 24 presenze in Premier League, di cui 21 da titolare e 35 in tutte le competizioni, con 5 assist all'attivo. Grazie al suo carisma e alle recenti prestazioni si è imposto come uno dei migliori centrocampisti del campionato inglese.

Si era parlato di una possibilità di vederlo alla Juventus negli ultimi mesi, ma la pista sembrerebbe ormai sfumata. Nelle ultime ore è uscito il nome di una big di Premier League pronta a fare follie per assicurarsi il cartellino dell'ex Milan.

Secondo quanto riportato su X da Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, l'Arsenal starebbe preparando un'offerta per provare ad ingaggiare Tonali.

Al centrocampista italiano sarebbe stato proposto un contratto a cifre importanti fino al 2031, ma il tempo è poco e convincere il Newcastle è tutt'altro che semplice. La richiesta dei Magpies è di 100 milioni di sterline (più di 115 milioni di euro), una cifra decisamente elevata. Scopriremo nelle prossime ore se l'Arsenal proverà l'affondo oppure se si sposterà su altri obiettivi.

