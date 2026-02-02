Si era parlato di una possibilità di vederlo alla Juventus negli ultimi mesi, ma la pista sembrerebbe ormai sfumata. Nelle ultime ore è uscito il nome di una big di Premier League pronta a fare follie per assicurarsi il cartellino dell'ex Milan.
Secondo quanto riportato su X da Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, l'Arsenal starebbe preparando un'offerta per provare ad ingaggiare Tonali.
Al centrocampista italiano sarebbe stato proposto un contratto a cifre importanti fino al 2031, ma il tempo è poco e convincere il Newcastle è tutt'altro che semplice. La richiesta dei Magpies è di 100 milioni di sterline (più di 115 milioni di euro), una cifra decisamente elevata. Scopriremo nelle prossime ore se l'Arsenal proverà l'affondo oppure se si sposterà su altri obiettivi.
