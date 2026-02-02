Sandro Tonali , centrocampista classe 2000, ha lasciato il Milan nell'estate del 2023 dopo 3 stagioni in rossonero per approdare al Newcastle . Dopo quasi un'anno ai box per il caso di calcio scommesse, l'ex Brescia è riuscito a trovare continuità nel sistema di Eddie Howe .

L'Arsenal tenta l'affondo per Tonali, le ultime news di Schira

Sandro Tonali è uno degli intoccabili del Newcastle. Nella stagione in corso ha già totalizzato 24 presenze in Premier League, di cui 21 da titolare e 35 in tutte le competizioni, con 5 assist all'attivo. Grazie al suo carisma e alle recenti prestazioni si è imposto come uno dei migliori centrocampisti del campionato inglese.