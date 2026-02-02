Giménez non ha mai segnato in questo campionato (solo un gol in Coppa Italia) nonostante le numerose occasioni concessegli da Massimiliano Allegri (otto da titolare e una da subentrato) prima dello stop, durante Atalanta-Milan 1-1 del 28 ottobre 2025. Fin qui, dunque, l'investimento da 28,5 milioni di euro più bonus compiuto nel calciomercato invernale 2025 per strapparlo al Feyenoord non ha ripagato le aspettative.
Il club di Via Aldo Rossi, per Giménez, secondo la 'rosea' è orientato a valutare possibili offerte future. Finora è stato lo stesso 'Bebote' a voler rimanere al Milan con tutte le sue forze. In estate, però, anche i suoi desideri potrebbero cambiare, visto che il Diavolo è orientato a fare ulteriori spese nel reparto d'attacco.
