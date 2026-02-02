Pianeta Milan
Milan, Giménez verso l'addio in estate: l'investimento del club non è stato ripagato
Santiago Giménez, classe 2001, attaccante messicano del Milan attualmente infortunato, andrà quasi sicuramente via dai rossoneri al termine della stagione: pagato 28,5 milioni di euro più bonus al Feyenoord, non ha ripagato le aspettative
Al termine della stagione, con tutta probabilità, il Milan cambierà metà del suo attacco. Christian Pulisic e Rafael Leao, che in questa annata stanno palesando molti problemi fisici, sono sicuri di restare. Christopher Nkunku sembra già iscritto sulla lista dei partenti e dovrebbe seguire la sua stessa sorte anche Santiago Giménez. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Calciomercato Milan, si va verso la separazione da Giménez a giugno

L'attaccante messicano, classe 2001, è attualmente infortunato: rientro previsto a marzo inoltrato dopo l'operazione alla caviglia. La sua prima parte di stagione è stata condizionata dal fastidio provato, ma non può di certo rappresentare un alibi alle tante prestazioni sottotono.

Giménez non ha mai segnato in questo campionato (solo un gol in Coppa Italia) nonostante le numerose occasioni concessegli da Massimiliano Allegri (otto da titolare e una da subentrato) prima dello stop, durante Atalanta-Milan 1-1 del 28 ottobre 2025. Fin qui, dunque, l'investimento da 28,5 milioni di euro più bonus compiuto nel calciomercato invernale 2025 per strapparlo al Feyenoord non ha ripagato le aspettative.

Il club di Via Aldo Rossi, per Giménez, secondo la 'rosea' è orientato a valutare possibili offerte future. Finora è stato lo stesso 'Bebote'  a voler rimanere al Milan con tutte le sue forze. In estate, però, anche i suoi desideri potrebbero cambiare, visto che il Diavolo è orientato a fare ulteriori spese nel reparto d'attacco.

