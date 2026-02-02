Al termine della stagione, con tutta probabilità, il Milan cambierà metà del suo attacco. Christian Pulisic e Rafael Leao, che in questa annata stanno palesando molti problemi fisici, sono sicuri di restare. Christopher Nkunku sembra già iscritto sulla lista dei partenti e dovrebbe seguire la sua stessa sorte anche Santiago Giménez. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.