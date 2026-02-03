Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, stoccata di Disasi: “Il West Ham è la scelta giusta per me, qui mi volevano davvero”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, stoccata di Disasi: “Il West Ham è la scelta giusta per me, qui mi volevano davvero”

Le parole di Axel Disasi, difensore centrale classe 1998, ex obiettivo di mercato del Milan, durante la presentazione come nuovo giocatore del West Ham
Le parole di Axel Disasi, difensore centrale classe 1998, ex obiettivo di mercato del Milan, durante la presentazione come nuovo giocatore del West Ham
Redazione PM

La sessione invernale di calciomercato non ha portato al Milan il tanto desiderato centrale di difesa. Negli ultimi giorni sono stati fatti diversi nomi, da Mario Gila della Lazio a Nathan Akè del Manchester City, ma quello che sembrava davvero a un passo dal vestire la maglia rossonera è Axel Disasi.

Le dichiarazioni di Axel Disasi

—  

Il centrale francese è stato valutato nelle scorse settimane, ma la decisione finale è stata quella di dare massima fiducia a De Winter. Il difensore è stato acquistato nella giornata di ieri dal West Ham, la formula del prestito è stata sufficiente per convincere il Chelsea. Durante la presentazione l'ex obiettivo del Milan ha toccato vari temi, vediamo insieme le sue parole.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Mateta mollato dal Milan: tre medici hanno detto di 'no'. Ecco qual è il reale problema del giocatore >>>

"Sono molto contento di essere qui, è l'opportunità giusta per la mia carriera. Il trasferimento al West Ham è la scelta giusta per me, il club mi ha dato l'opportunità di mostrare le mie qualità sul campo. Qui mi hanno subito fatto capire che mi volevano davvero. Voglio trasmettere personalità in campo, mi piace essere dominante e aggressivo, ma allo stesso tempo posso portare leggerezza ai miei compagni nello spogliatoio. Il mio obiettivo è tornare in nazionale, è per questo che sono qui, darò tutto me stesso per riuscirci".

Leggi anche
Maignan in formato ‘Magic’ : votato dai tifosi rossoneri come MVP di gennaio
I calendari fanno discutere: botta e risposta a distanza tra Conte e Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA