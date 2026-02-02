Milan, Maignan votato come MVP di gennaio dai tifosi rossoneri

Maignan è entrato in nomination per il premio mensile assegnato dai nostri tifosi su acmilan.com grazie al premio di migliore in campo al termine di Roma-Milan, partita in cui è risultato decisivo soprattutto con una clamorosa parata sul giallorosso Zeki Çelik. Un riflesso felino che si aggiunge alla lunga lista di interventi straordinari compiuti dal nostro numero 16 nel corso di questa stagione.
Sarebbe riduttivo, però, limitarsi alla serata dell'Olimpico per parlare dell'ottimo gennaio vissuto in campo da Mike. Oltre ai clean sheet con Cagliari e Lecce, all'intervento nel finale su Kean contro la Fiorentina, come dimenticare la serata di Como - un altro scontro diretto per l'Europa, peraltro - quando, con le sue parate su Paz e Da Cunha nel momento di massima difficoltà rossonera (con i lariani in vantaggio), Maignan ha contribuito a rendere possibile la rimonta completata dai gol di Nkunku e Rabiot.
LEGGI ANCHE: Niente difensore, niente Mateta: il calciomercato del Milan si ferma a Fullkrug. E i giovani ...>>>
Proprio Adrien merita una menzione in quanto uno degli altri tre nominati al premio mensile, grazie alla sua doppietta in riva al lago e, in generale, a una serie di ottime prestazioni. Applausi anche per il mese di Luka Modrić - migliore in campo a Cagliari e punto di riferimento inossidabile della nostra mediana - e di Niclas Füllkrug, inseritosi alla grande da ultimo arrivato e decisivo col suo primo gol milanista contro il Lecce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA