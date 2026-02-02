Milan, Maignan votato come MVP di gennaio dai tifosi rossoneri

Maignan è entrato in nomination per il premio mensile assegnato dai nostri tifosi su acmilan.com grazie al premio di migliore in campo al termine di Roma-Milan, partita in cui è risultato decisivo soprattutto con una clamorosa parata sul giallorosso Zeki Çelik . Un riflesso felino che si aggiunge alla lunga lista di interventi straordinari compiuti dal nostro numero 16 nel corso di questa stagione.

Sarebbe riduttivo, però, limitarsi alla serata dell'Olimpico per parlare dell'ottimo gennaio vissuto in campo da Mike. Oltre ai clean sheet con Cagliari e Lecce, all'intervento nel finale su Kean contro la Fiorentina, come dimenticare la serata di Como - un altro scontro diretto per l'Europa, peraltro - quando, con le sue parate su Paz e Da Cunha nel momento di massima difficoltà rossonera (con i lariani in vantaggio), Maignan ha contribuito a rendere possibile la rimonta completata dai gol di Nkunku e Rabiot.