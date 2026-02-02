I calendari continuano a fare discutere: botta e risposta a distanza tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Ecco cosa è successo

"Io, come tutti, siamo dispiaciuti di non partecipare alla Champions League, competizione meravigliosa. Si lavora per giocarla. Se si vuole stare ad alti livelli, bisogna giocarla. Speriamo di giocare al Mondiale per Club anche poi. Sento sempre parlare di polemiche, ma in questo momento non siamo noi a dover trovare soluzioni. Ci sono persone competenti. Dico una cosa serenamente. Ho fatto cinque anni in bianconero, vincendo 5 Scudetti, 4 Coppe Italia, facendo due finali di Champions League e diversi quarti di finale. Eppure eravamo in testa. Se si è in testa con tutte quelle competizioni vuol dire che devo. Spero l'anno prossimo di avere questi problemi, per me non sono problemi. Poi bisogna fare un certo tipo di rosa". Queste le parole sul calendario dette oggi in conferenza stampa da Massimiliano Allegri.