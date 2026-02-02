PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, le ultime sulla saga Mateta. La conferenza stampa di Allegri tra infortunati e recuperi

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, lunedì 2 febbraio: Mateta, la conferenza di Allegri e non solo
Milan, Mateta si allontana sempre di più. Le parole di Allegri e gli infortunati

Milan al centro di tantissime notizie di mercato, ma non solo. Nella mattina di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, si parla dell'ufficialità su un nuovo acquisto e delle ultimissime novità che riguardano l'arrivo di Jean-Philippe Mateta, con un'altra squadra pronta a inserirsi alla fine. Non solo mercato, ma anche le parole di Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa di presentazione della gara Bologna-Milan, in programma domani sera. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA

