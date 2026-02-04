Pianeta Milan
Milan, Rabiot: “Non fosse stato per noi, ora l’Inter sarebbe da sola. Io devo provare …”

Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna
Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Bologna-Milan 0-3, così Rabiot nel post-partita di 'SportMediaset'

Sulla grande vittoria del Milan e sull'emergenza che in campo non si è notata: "No, abbiamo fatto bene sia con Christopher Nkunku che con Ruben Loftus-Cheek, e anche Niclas Füllkrug che entra benissimo e ci dà una grande mano: poteva fare gol e lo avrebbe meritato. Nel secondo tempo potevamo fare anche meglio tecnicamente, tenere più la palla e segnare di più. Una bella partita e una bella prova: allunghiamo sul quinto posto che è l'obiettivo principale".

Sullo spirito con cui ritroveremo il Milan a Pisa dopo la pausa del prossimo weekend: "Sempre con lo stesso spirito: il campionato lo stiamo tenendo aperto noi perché le altre non stanno facendo bene, a parte l'Inter. Se non ci fossimo stati noi l'Inter sarebbe stata da sola. Quello che stiamo facendo, lo facciamo benissimo. Dobbiamo prendere un po' di tempo per riposare e recuperare sempre con lo stesso spirito che abbiamo messo fino a questo momento: con carattere e solidità, con staff e tifosi".

Sulla sua stagione: "So qual è il mio ruolo e cosa devo fare: sono uno dei giocatori più esperti in questa squadra, devo farlo con qualità e carattere. Provare ad alzare il livello di tutti, stare concentrati per 90 minuti, allenarsi bene ogni giorno: passa da giocatori come me, come Mike Maignan, come Luka Modrić che abbiamo questa esperienza. Per il momento non abbiamo fatto niente e non dobbiamo perdere questa concentrazione".

