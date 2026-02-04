Sullo spirito con cui ritroveremo il Milan a Pisa dopo la pausa del prossimo weekend: "Sempre con lo stesso spirito: il campionato lo stiamo tenendo aperto noi perché le altre non stanno facendo bene, a parte l'Inter. Se non ci fossimo stati noi l'Inter sarebbe stata da sola. Quello che stiamo facendo, lo facciamo benissimo. Dobbiamo prendere un po' di tempo per riposare e recuperare sempre con lo stesso spirito che abbiamo messo fino a questo momento: con carattere e solidità, con staff e tifosi".