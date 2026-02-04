Pianeta Milan
BOLOGNA-MILAN

Milan, Allegri: 'Fortunatamente Leao ha riposato. Cercherò di riaverlo a Pisa con Pulisic'
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' dopo Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta ieri sera allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' dopo Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Bologna-Milan 0-3, così Allegri nel post-partita di 'SportMediaset'

Sulla scelta dei giocatori giusti per la partita: "Ho scelto quelli che stavano in piedi (ride, n.d.r.): Rafael Leão non stava benissimo e fortunatamente ho avuto l'occasione per farlo riposare, così almeno in questi 10 giorni si curerà. Così come Christian Pulisic, per cercare di averli al meglio a Pisa o nel prossimo scorcio di stagione. È entrato bene Niclas Füllkrug. Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku hanno fatto molto bene come tutta la squadra".

Su cosa guardare in classifica, il - 5 dall'Inter prima o il + 7 sulla Roma quinta: "Bisogna guardare il +7 perché comunque il campionato è lungo, bisogna essere bravi a rimanere in equilibrio e dobbiamo fare ancora tanti, tanti punti".

Su quanto è importante il 'clean sheet': "Importante e stasera abbiamo fatto bene: concesso qualche tiro nel primo tempo e nel secondo abbiamo fatto molto meglio".

Sulle parole scambiate con Antonio Conte, allenatore del Napoli, sul calendario: "Ho solamente detto che sono dispiaciuto perché quest'anno non giochiamo la Champions: speriamo di poterlo fare l'anno prossimo".

Su Adrien Rabiot: "Così come tutti i grandi i campioni, nel momento di difficoltà o nel momento in cui c'è da aggredire l'avversario, sono molto bravi".

Sulla pausa prima di Pisa-Milan: "Importante questa sosta: la sfrutteremo soprattutto per recuperare Leao e Pulisic, averli al meglio per Pisa".

