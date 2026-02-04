Bologna-Milan 0-3, così Allegri nel post-partita di 'SportMediaset'

Sulla scelta dei giocatori giusti per la partita: "Ho scelto quelli che stavano in piedi (ride, n.d.r.): Rafael Leão non stava benissimo e fortunatamente ho avuto l'occasione per farlo riposare, così almeno in questi 10 giorni si curerà. Così come Christian Pulisic, per cercare di averli al meglio a Pisa o nel prossimo scorcio di stagione. È entrato bene Niclas Füllkrug. Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku hanno fatto molto bene come tutta la squadra".