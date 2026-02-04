Su cosa guardare in classifica, il - 5 dall'Inter prima o il + 7 sulla Roma quinta: "Bisogna guardare il +7 perché comunque il campionato è lungo, bisogna essere bravi a rimanere in equilibrio e dobbiamo fare ancora tanti, tanti punti".
Su quanto è importante il 'clean sheet': "Importante e stasera abbiamo fatto bene: concesso qualche tiro nel primo tempo e nel secondo abbiamo fatto molto meglio".
Sulle parole scambiate con Antonio Conte, allenatore del Napoli, sul calendario: "Ho solamente detto che sono dispiaciuto perché quest'anno non giochiamo la Champions: speriamo di poterlo fare l'anno prossimo".
Su Adrien Rabiot: "Così come tutti i grandi i campioni, nel momento di difficoltà o nel momento in cui c'è da aggredire l'avversario, sono molto bravi".
Sulla pausa prima di Pisa-Milan: "Importante questa sosta: la sfrutteremo soprattutto per recuperare Leao e Pulisic, averli al meglio per Pisa".
