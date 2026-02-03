Bologna-Milan, Italiano sconsolato: “Ero molto fiducioso”

Cosa sta succedendo: "Nell'ultimo periodo stiamo facendo fatica a fare due partite consecutive fatte bene. Ci sta mancando concretezza e alto livello e contro squadre molto più forti di noi gli errori che facciamo sono letali. Eravamo molto fiduciosi, avevo visto la squadra carica dopo il Maccabi. Poi errore grossolano e vai in svantaggio, e contro di loro è ancora più difficile. Bisognerà fare 2-3-4-5 prestazioni con risultati importanti e da lì ne verremo fuori. Sapevamo che il pallino della partita lo avremmo avuto noi, e che loro ci potevano attaccare in profondità".