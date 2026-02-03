Pianeta Milan
BOLOGNA-MILAN

Bologna-Milan, Italiano sconsolato: “Ero molto fiducioso”

Bologna-Milan, Italiano sconsolato: “Ero molto fiducioso” - immagine 1
Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù, ha parlato in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna
Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù, ha parlato in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cosa sta succedendo: "Nell'ultimo periodo stiamo facendo fatica a fare due partite consecutive fatte bene. Ci sta mancando concretezza e alto livello e contro squadre molto più forti di noi gli errori che facciamo sono letali. Eravamo molto fiduciosi, avevo visto la squadra carica dopo il Maccabi. Poi errore grossolano e vai in svantaggio, e contro di loro è ancora più difficile. Bisognerà fare 2-3-4-5 prestazioni con risultati importanti e da lì ne verremo fuori. Sapevamo che il pallino della partita lo avremmo avuto noi, e che loro ci potevano attaccare in profondità".

Cosa dice ai tifosi: "Oggi ero molto molto fiducioso. I ragazzi si sono allenati tre giorni alla grande, con grande abnegazione, preparando in tre giorni tutto quello che poteva essere il Milan con la palla e senza palla, ma non siamo riusciti a riportarlo in campo".

