Vittoria senza Leao e Pulisic: "Il Milan ha ottimi giocatori. È normale che ci sono giocatori come Nkunku che hanno bisogno di ambientarsi. Io credo che questo gruppo sa benissimo che quest'anno ci sono un po' di sacrificati perché putroppo giochiamo una volta a settimana, però l'obiettivo è che poi l'anno prossimo tutti insieme giochiamo la Champions".
Rabiot parla di campionato aperto: "Rabiot lo dice perché matematicamente l'Inter non lo ha ancora vinto, ma noi dobbiamo essere bravi a tenere a distanza quelle sotto".
Verso Pisa-Milan: "Domani ci alleniamo, poi tre giorni liberi e domenica torniamo a lavorare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA