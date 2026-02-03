Pianeta Milan
Allegri: “Scudetto aperto? Noi dobbiamo essere bravi a tenere a distanza quelle sotto”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Sono stati molto bravi i ragazzi perché hanno giocato una partita seria, attenta, bene tecnicamente, però bisogna ancora migliorare per alzare il livello perché abbiamo le qualità per farlo".

Vittoria senza Leao e Pulisic: "Il Milan ha ottimi giocatori. È normale che ci sono giocatori come Nkunku che hanno bisogno di ambientarsi. Io credo che questo gruppo sa benissimo che quest'anno ci sono un po' di sacrificati perché putroppo giochiamo una volta a settimana, però l'obiettivo è che poi l'anno prossimo tutti insieme giochiamo la Champions".

Rabiot parla di campionato aperto: "Rabiot lo dice perché matematicamente l'Inter non lo ha ancora vinto, ma noi dobbiamo essere bravi a tenere a distanza quelle sotto".

Verso Pisa-Milan: "Domani ci alleniamo, poi tre giorni liberi e domenica torniamo a lavorare".

