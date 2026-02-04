Dopo il bruttissimo gesto avvenuto durante Cremonese-Inter, con un petardo lanciato all'indirizzo di Emil Audero, è arrivata la sanzione per i nerazzurri. Nella giornata di ieri era arrivato l'arresto per il 19enne che si è reso responsabile del lancio del petardo, mentre nella giornata di oggi è arrivata la decisione del Giudice sportivo dott. Gerardo Mastandrea: 50mila euro di multa e una diffida per il club nerazzurro. Ecco, di seguito, il comunicato della Lega Calcio
INTER
Inter, multa salatissima per il petardo su Audero: ecco quanto dovrà pagare
La nota del Giudice sportivo—
"Ammenda di € 50.000,00 e diffida specifica: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni). In particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti. Rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell'accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa”.
