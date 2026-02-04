Inter, multa salatissima per il petardo su Audero: ecco quanto dovrà pagare

Dopo il bruttissimo gesto avvenuto durante Cremonese-Inter, con un petardo lanciato all'indirizzo di Emil Audero, è arrivata la sanzione per i nerazzurri. Nella giornata di ieri era arrivato l'arresto per il 19enne che si è reso responsabile del lancio del petardo, mentre nella giornata di oggi è arrivata la decisione del Giudice sportivo dott. Gerardo Mastandrea: 50mila euro di multa e una diffida per il club nerazzurro. Ecco, di seguito, il comunicato della Lega Calcio