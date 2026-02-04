L'intervento di Riccardo Trevisani

Le parole di Trevisani sul mercato rossonero: "Il Milan avrebbe dovuto prendere un difensore, l'attaccante sarebbe stato qualcosa in più. È vero che Gimenez ne avrà ancora per qualche mese, ma Leao, Pulisic, Nkunku e Fullkrug sono sufficienti per una sola competizione". Il giornalista ha detto la sua anche su Alphadjo Cissè: "Cissè è forte, al Catanzaro ha fatto delle cose bellissime".