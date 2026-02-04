Pianeta Milan
Trevisani: "Il Milan avrebbe dovuto prendere un difensore, l'attaccante sarebbe stato qualcosa in più"

Il Giornalista sportivo Riccardo Trevisani, host del podcast 'Fontana di Trevi', ha parlato del Milan, in particolare della sessione appena conclusa di calciomercato invernale
La giornata di ieri ha segnato la chiusura del calciomercato invernale. Una sessione che non ha regalato gioie dell'ultimo giorno ai tifosi rossoneri: sia Mateta che il possibile rinforzo in difesa sono sfumati. L'unico acquisto per la prima squadra è stato Fullkrug, arrivato a fine dicembre per sopperire all'assenza di Gimenez, ancora ai box per l'infortunio alla caviglia.

Numerosi invece gli acquisti per Milan Futuro: da Idrissi a Dalpiaz, fino a Sardo e Babaj. In mezzo anche Alphadjo Cissè, centrocampista classe 2006 acquistato a titolo definitivo dal Verona, ma che resterà in prestito al Catanzaro fino a giugno. Su questi temi si è espresso anche Riccardo Trevisani durante l'ultima puntata di 'Fontana di Trevi', podcast di 'Cronache di Spogliatoio'.

L'intervento di Riccardo Trevisani

Le parole di Trevisani sul mercato rossonero: "Il Milan avrebbe dovuto prendere un difensore, l'attaccante sarebbe stato qualcosa in più. È vero che Gimenez ne avrà ancora per qualche mese, ma Leao, Pulisic, Nkunku e Fullkrug sono sufficienti per una sola competizione". Il giornalista ha detto la sua anche su Alphadjo Cissè: "Cissè è forte, al Catanzaro ha fatto delle cose bellissime".

