Bologna-Milan, Athekame: ottimi segnali per Allegri. Le sue qualità ...

Bologna-Milan 0-3, il Diavolo domina dal primo all'ultimo minuto contro la squadra di Vincenzo Italiano. In difesa nessuna sofferenza, tanto è vero che Maignan resta spettatore non pagante della gara. In attacco piano chiaro cercando di sfruttare al massimo gli spazi lasciate dalla difesa del Bologna con la velocità degli esterni, di Nkunku e Loftus-Cheek. A destra non disponibile Saelemaekers per un risentimento muscolare subito contro la Roma. Al suo posto spazio ad Athekame: l'ex terzino dello Young Boys ha giocato davvero molto bene. Ecco le sue pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>