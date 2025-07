Javi Guerra può tornare di moda per il Milan in questo calciomercato estivo? Ecco la richiesta, l'ostacolo e una rivelazione

In casa Milan potrebbe presto tornare di moda il nome di Javi Guerra. Negli ultimi giorni, infatti, si sta complicando sempre di più la pista che porterebbe ad Ardon Jashari. Per quanto il ragazzo voglia solo vestire rossonero e abbia puntato i piedi nei confronti del Club Brugge, non c'è un accordo tra le due società. Da una parte il Diavolo non si vuole spingere oltre l'ultima offerta presentata e rispedita al mittente. Dall'altra la dirigenza belga vorrebbe scatenare un'asta con chi è interessato in Premier League, e finora ha rifiutato tutte le proposte arrivate.