"30 luglio 2025. Adriano Galliani compie 81 anni e il Milan gli riserva affettuosi auguri via social, con tanto di foto personalizzata: lo sfondo è quella Coppa Campioni che la squadra non vince dal 2007, quando c'era lui. Tutto casuale? Può darsi. Ma intanto il chiacchierato incontro dei giorni scorsi tra Gerry Cardinale e Galliani, nel quale l'ex plenipotenziario calcistico dell'era Berlusconi avrebbe ricevuto la proposta di tornare al Milan dall'azionista di controllo americano del club, non è stato smentito dal diretto interessato. Che si è limitato a un commento criptico con chi lo interpellava in confidenza: al momento sono amministratore delegato del Monza e nulla so. Ma proprio quell' "al momento" non ha smorzato affatto le voci. Nelle ultime ore si è inoltre parlato anche dell'eventuale aspetto finanziario della proposta a Galliani: entrare nel pacchetto azionario del Milan. Nel caso, lo scenario cambierebbe ulteriormente".