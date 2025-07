Milan, Galliani torna da presidente? Ecco indizi e suggestioni | ESCLUSIVA

In tutto questo, che ruolo potrebbe avere Adriano Galliani al Milan? Giorgio Furlani, che con l'ex AD rossonero è in eccellenti rapporti, aveva pensato a lui come una sorta super-consulente, prezioso tanto sul mercato, quanto in Lega Calcio. Le amicizie - nel pallone, come nella vita - non si contano, si pesano. E Galliani in questo non ha rivali, tanto in Italia quanto all'estero. Sarebbe quindi una risorsa rara, preziosissima, in grado di completare alla perfezione l'organico attuale.

Galliani presidente del Milan? — Ma che a breve possa sostituire Paolo Scaroni come presidente del Club, questo è tutto da vedere. Scaroni, criticatissimo per alcune sue dichiarazioni, ha fatto un lavoro oscuro enorme sul dossier-stadio e - seppur si veda la luce in fondo al tunnel (settembre-ottobre saranno mesi decisivi per il nuovo San Siro) - la strada è ancora lunga prima che il nuovo impianto di proprietà veda la luce. E Scaroni intende rispettare questo suo mandato che lo ha visto spendersi a lungo in prima persona. Quindi, vedremo.

Non è da escludere che vengano prese in esame per Galliani collocazioni diverse, a metà tra il super-consulente e il Brand Ambassador con deleghe speciali, mirate. Su questo ci sono ragionamenti in corso. Come finirà lo sanno solo i diretti interessati. Come abbiamo già scritto: anche Massimo Ambrosini e Fabio Capello erano stati sondati per un loro ritorno in rossonero e poi non se n'è fatto niente. Però certi amori non finiscono...