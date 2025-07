Milan, ti piacerebbe un ritorno di Adriano Galliani in rossonero?

Come abbiamo scritto in Esclusiva noi di Pianeta Milan, Adriano Galliani di nuovo al Milan è stata un'idea. E' stata un'ipotesi concreta. L'idea, giusto per esser chiari, non era quella di sostituire Giorgio Furlani con Adriano Galliani, ma di ritagliare addosso all'ex amministratore delegato rossonero un ruolo ad hoc, di super-consulente del Milan. E per il futuro? Attenzione a clamorosi colpi di scena. Chissà che più avanti questa possibilità non si possa concretizzare comunque, magari con un ruolo diverso.