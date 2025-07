Calciomercato Milan, salta Jashari? Si può tornare su Javi Guerra

Il Milan cerca un centrocampista in questa sessione estiva di calciomercato: focus su Ardon Jashari, ma può tornare in auge Javi Guerra

Il Milan è alla ricerca - dopo le addizioni di Samuele Ricci e Luka Modrić - di un altro centrocampista in questa sessione estiva di calciomercato. Il focus principale del club di Via Aldo Rossi, come noto, è su Ardon Jashari del Bruges: trattativa in piedi da oltre 45 giorni e sempre più complicata.