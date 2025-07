Calciomercato Milan, intrigo Jashari: una telenovela senza fine. Ma ...

Calciomercato Milan, prosegue la saga dedicata a Jashari — Questo nonostante il 'no' - filtrato ieri dal Belgio - all'ultima offerta del Milan per Jashari: 33,5 milioni di euro più 2 di bonus facilmente raggiungibili (legati ad una qualificazione in Champions League del Milan nei prossimi 5 anni) e altri 2,5 meno facili da conseguire.

Un 'no' ufficioso, in realtà, fatto filtrare attraverso la stampa belga e non comunicato ufficialmente al club di Via Aldo Rossi. Al Milan - d'accordo con gli agenti del giocatore - ritengono di aver presentato un'offerta equa e non la rialzeranno. Conteranno sulla volontà di Jashari di andare via e di vestire rossonero.

Ecco tutti i possibili scenari al momento — L'idea del Diavolo, infatti, secondo la 'rosea', è che quello del Bruges non sia tanto un rifiuto, quanto una mossa strategica per prendere tempo. Siamo in fase di stallo: il Milan non ritocca la proposta, Jashari non accetta altre destinazioni che non siano il Milan, il Bruges non cede.

Ora: o il Milan cambia obiettivo, o il Bruges molla e cede Jashari ai rossoneri o il giocatore accetta una delle tante proposte pervenute dalla Premier League (West Ham e Nottingham Forest su tutti) ma non solo. Offerte che arrivano ai 40 milioni di euro richiesti dal Bruges. I belgi sperano di scatenare l'asta, ma Jashari sogna 'San Siro' ed è irremovibile: vedremo cosa succederà.