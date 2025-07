Calciomercato Milan, la richiesta di Allegri e il piano B a sorpresa

Calciomercato estivo in pieno fermento, con il Milan che ha ancora tante questioni da dirimere - in entrata e in uscita - e, di conseguenza, molti reparti da sistemare. In questi giorni il Diavolo si sta concentrando in via prioritaria su difesa e centrocampo. A quel punto, passerà all'attacco. Proprio su quest'ultimo settore di campo il tecnico Massimiliano Allegri ha avanzato, secondo quanto ci risulta, una precisa richiesta al club di Via Aldo Rossi. PROSSIMA SCHEDA