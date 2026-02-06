Milan, Con De Winter chi è a rischio? — Nel suo ultimo periodo, De Winter è riuscito ad imporsi trovando spazio anche per via di alcune indisponibilità: da Gabbia a Pavlovic. Il belga è riuscito a sfruttare al meglio l'occasione presentatagli, convincendo Allegri che ha deciso di confermarlo anche contro il Bologna.

Dopo la brutta prestazione contro il Napoli in Supercoppa Italiana, il centrale ha cambiato faccia. Allegri lo ha schierato titolare in sei delle ultime sette gare, ottenendo prestazioni molto positive. Contro il Bologna Allegri ha avuto a disposizione tutti i centrali ma ha comunque scelto di dar fiducia al belga.

A fargli spazio al Dall'Ara è stato Fikayo Tomori: l'inglese, infatti, risulterebbe essere quello che, attualmente, rischia di più il posto da titolare. La crescita esponenziale del giovane ha fatto anche cambiare idea alla dirigenza sul mercato. Ad inizio gennaio il club di Via Aldo Rossi aveva come obbiettivo quello di portare a Milano un difensore, oltre all'attaccante (Fullkrug), ma le prestazioni del giovane centrale hanno fatto cambiare idea al club.