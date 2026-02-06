Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie De Winter, da incertezza a titolare: la scalata che ha convinto Allegri

ULTIME MILAN NEWS

De Winter, da incertezza a titolare: la scalata che ha convinto Allegri

De Winter, da incertezza a titolare: la scalata che ha convinto Allegri
Dopo un po' di incertezza, Koni De Winter è riuscito a scalare le gerarchie, ma ora come ora: chi è a rischio?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo un po' di incertezza, Koni De Winter è riuscito a scalare le gerarchie. Un vero e proprio salto in avanti nelle scelte di Massimiliano Allegri. Arrivato dal Genoa la scorsa estate per sostituire Malick Thiaw, il difensore ha fatto non poca fatica nei suoi primi mesi a Milano. Pochissimo spazio e un'etichetta sbagliata addosso, quella di 'acquisto sbagliato'.

Ma da metà dicembre circa qualcosa è cambiato e, ad oggi, De Winter è un titolare del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. Ma chi ne pagherà le conseguenze in difesa?

LEGGI ANCHE

Milan, Con De Winter chi è a rischio?

—  

Nel suo ultimo periodo, De Winter è riuscito ad imporsi trovando spazio anche per via di alcune indisponibilità: da Gabbia a Pavlovic. Il belga è riuscito a sfruttare al meglio l'occasione presentatagli, convincendo Allegri che ha deciso di confermarlo anche contro il Bologna.

Dopo la brutta prestazione contro il Napoli in Supercoppa Italiana, il centrale ha cambiato faccia. Allegri lo ha schierato titolare in sei delle ultime sette gare, ottenendo prestazioni molto positive. Contro il Bologna Allegri ha avuto a disposizione tutti i centrali ma ha comunque scelto di dar fiducia al belga.

LEGGI ANCHE: Milan scatenato: rinnovo di contratto in arrivo per Bartesaghi, Tomori e altri due giocatori >>>

A fargli spazio al Dall'Ara è stato Fikayo Tomori: l'inglese, infatti, risulterebbe essere quello che, attualmente, rischia di più il posto da titolare. La crescita esponenziale del giovane ha fatto anche cambiare idea alla dirigenza sul mercato. Ad inizio gennaio il club di Via Aldo Rossi aveva come obbiettivo quello di portare a Milano un difensore, oltre all'attaccante (Fullkrug), ma le prestazioni del giovane centrale hanno fatto cambiare idea al club.

 

Leggi anche
Top News Milan: Dio Ibra apre le Olimpiadi tra la folla in delirio. Mercato, in arrivo 60...
Ibrahimovic: “Il Milan è Milano. I Giochi possono iniziare: le Olimpiadi sono state...

© RIPRODUZIONE RISERVATA