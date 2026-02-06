Zlatan Ibrahimovic , ex attaccante rossonero e oggi Senior Advisor di RedBird per il Milan , è stato questa mattina tedoforo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 . Ibrahimovic ha portato la torcia olimpica in pieno centro a Milano , da Via dell'Orso a Via Brera, accompagnato da una folla in delirio. Al termine della sua regale passeggiata, Ibrahimovic ha rilasciato queste dichiarazioni ai canali ufficiali del club di Via Aldo Rossi.

"Emozione infinita, sono molto molto onorato. Ho sempre detto che l'Italia è la mia seconda casa, è un Paese che mi ha dato tanto. Questo è un momento che mi porterò dietro. Il Milan e Milano sono parte della mia vita: ho trascorso il 70% della mia vita in questa città. Rappresentare il Milan è un grande onore, è parte della mia storia. Il Milan è Milano. I Giochi possono iniziare: le Olimpiadi sono state zlatanizzate".