Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Ibrahimovic: “Sono il Dio di Milano, la mia seconda casa”

L'ex attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic, attualmente Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan, è stato questa mattina, in pieno centro a Milano, tedoforo delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Questa mattina, in pieno centro a Milano, tra Via dell'Orso e Via Brera, l'ex attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic - attualmente Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per Milan - è stato tedoforo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, portando la torcia olimpica della manifestazione che vedrà la luce stasera, alle ore 20:00, con la cerimonia inaugurale allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Al termine della 'passeggiata con la torcia', nel delirio della folla, Ibrahimovic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a 'PianetaMilan.it'.

LEGGI ANCHE

"Sono molto orgoglioso, perché non sono italiano ma ho portato la torcia in Italia, è una grande cosa. Una grande emozione che passa dentro di me, sono contentissimo. Io il Re di questa città? No, avete sbagliato: c'è un Re, ma c'è anche un Dio e io sono sopra il Re! (ride, n.d.r). Sono contento: Milano per me è come la mia seconda casa. Voglio ringraziare la Fondazione Milano-Cortina 2026 e anche l'Italia, perché più posso dare indietro all'Italia, io faccio. Adesso i Giochi Olimpici possono iniziare, dai!".

 

