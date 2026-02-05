Nel suo canale YouTube, il giornalista e conduttore televisivo Sandro Sabatini, ha voluto spendere alcune parole su Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, dopo le ultime ennesime prestazioni di alto livello. Ecco, di seguito, le sue parole:
Sabatini: “Rabiot è uno dei migliori centrocampisti del mondo. Operazione storica del Milan”
Milan, senti Sabatini—
“Rabiot è uno dei migliori centrocampisti del mondo in questo momento. Ed è un giocatore che se il Milan non avesse perso con la Cremonese alla prima giornata, e non c’era Allegri che diceva di comprare Rabiot, il Milan non lo comprava. Rabiot è costato 7 milioni, perchè poi a Marsiglia si era creata quella situazione. È un’operazione storica per il Milan. Ora, è anche opportuno segnalare tutte le prestazioni dei singoli però c’è anche da dire che il Bologna ha agevolato la vittoria del Milan, si è offerto in maniera molto blanda a un Milan molto ruvido, perfino nella concentrazione. Maignan non ha mai toccato la palla con le mani, ha festeggiato in ferie il rinnovo”
