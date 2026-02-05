“Rabiot è uno dei migliori centrocampisti del mondo in questo momento. Ed è un giocatore che se il Milan non avesse perso con la Cremonese alla prima giornata, e non c’era Allegri che diceva di comprare Rabiot, il Milan non lo comprava. Rabiot è costato 7 milioni, perchè poi a Marsiglia si era creata quella situazione. È un’operazione storica per il Milan. Ora, è anche opportuno segnalare tutte le prestazioni dei singoli però c’è anche da dire che il Bologna ha agevolato la vittoria del Milan, si è offerto in maniera molto blanda a un Milan molto ruvido, perfino nella concentrazione. Maignan non ha mai toccato la palla con le mani, ha festeggiato in ferie il rinnovo”