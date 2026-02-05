Pianeta Milan
Longhi sulla lotta scudetto: “Non dimentichiamoci che c’è anche il Milan”

Bruno Longhi, giornalista sportivo, ha voluto parlare della lotta Scudetto menzionando anche il Milan di Massimiliano Allegri: le sue parole...
Alessia Scataglini
Bruno Longhi, giornalista sportivo, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di  Radio Tutto Napoli sulla corsa Scudetto, menzionando anche il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente al secondo posto in classifica a quota  50 punti. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Ovviamente il solco si può ridurre, perché dipende da quella che sarà la media che terrà l’Inter. Però non dimentichiamo che c’è anche il Milan, che ha quattro punti di vantaggio sul Napoli e sta viaggiando fortissimo, lo abbiamo visto a Bologna. Più aumenta il numero degli avversari dai quali bisogna togliere punti, più diventa difficile l’operazione recupero.”

“È una stagione particolare, sì. Non ritorno sul tema degli infortuni perché è stato già trattato e ritrattato, però è una stagione in cui bisogna guardare in faccia la realtà. Il Napoli non è quello che si pensava potesse essere a inizio stagione. È una squadra che è stata costretta a cambiare pelle continuamente, un Napoli camaleontico. Conte è stato bravo a trovare soluzioni ogni volta che si sono presentate difficoltà.”

