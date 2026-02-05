Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, senti Borghi: “Modric risulta uno dei migliori recuperatori palla del campionato”

INTERVISTE

Milan, senti Borghi: “Modric risulta uno dei migliori recuperatori palla del campionato”

Milan, senti Borghi: 'Modric risulta uno dei migliori recuperatori palla del campionato'
Nel suo canale YouTube, il giornalista ed opinionista Stefano Borghi ha voluto spendere alcune parole sul Milan e Modric
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel suo canale YouTube, il giornalista ed opinionista Stefano Borghi ha voluto spendere alcune parole sul Milan, soffermandosi in modo particolare su Luka Modric, centrocampista rossonero arrivato a parametro zero dal Real Madrid in estate. Ecco, di seguito, le sue parole dopo la prestazione contro il Bologna di Vincenzo Italiano:

Milan, senti Borghi

—  

Tutta questa mentalità, equilibrio, capacità di far funzionare è molto dovuta a quel giocatore straordinario che il Milan ha in mezzo al campo, che ha vinto il pallone d’oro nel 2018, perchè Modric oltre a dar la possibilità di avere sempre un innesco, nei momenti in cui prendi la palla e l’avversario respira anche un solo attimo, abbassa il ritmo, e allora quando hai uno come lui la palla viaggia.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Allegri show: il Diavolo torna in vetta e sorpassa l’era di Pioli

Ma poi il senso della posizione, il senso del campo, la capacità di recuperar la palla pur non essendo un interditore, un giocatore fisico, ma partendo dal punto giusto nel momento giusto, con quella capacità straordinaria di saper leggere le cose prima, ecco che Modric risulta uno dei migliori recuperatori palla del campionato, un vero e proprio plinto su cui si costruisce tutta l’architettura di Allegri

Leggi anche
Abbiati: “La parata più bella? Quella su Motta. Mi auguro che il Milan arrivi nelle prime...
Del Piero: “Non sono d’accordo con Rabiot, ma capisco che il Milan può ambire al...

© RIPRODUZIONE RISERVATA