Nel suo canale YouTube, il giornalista ed opinionista Stefano Borghi ha voluto spendere alcune parole sul Milan e Modric

Milan, senti Borghi

“Tutta questa mentalità, equilibrio, capacità di far funzionare è molto dovuta a quel giocatore straordinario che il Milan ha in mezzo al campo, che ha vinto il pallone d’oro nel 2018, perchè Modric oltre a dar la possibilità di avere sempre un innesco, nei momenti in cui prendi la palla e l’avversario respira anche un solo attimo, abbassa il ritmo, e allora quando hai uno come lui la palla viaggia.