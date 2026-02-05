Pianeta Milan
Del Piero: “Non sono d’accordo con Rabiot, ma capisco che il Milan può ambire al titolo”

Alessandro Del Piero, bandiera della Juventus, ha voluto parlare lotta scudetto partendo dalle parole di Adrien Rabiot del Milan: eco, di seguito, la sua analisi
Alessia Scataglini
Alessandro Del Piero, bandiera della Juventus, presente all'evento di Haier e Lega Calcio Serie A, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni inerenti alla lotta scudetto in campionato, partendo dalle parole rilasciate nelle scorse ore da Adrien Rabiot, centrocampista del Milan. Il francese ha dichiarato che, se il Milan non fosse stato presente, il campionato sarebbe già finito dato che l'Inter si trova a 9 punti dal Napoli e 10 dalla Juventus. Ecco, di seguito, le sue parole:

"No, non sono d'accordo ma capisco il suo punto di vista. Di sicuro fino ad oggi il Milan è la squadra che più può ambire a vincere con l'Inter. Le altre hanno avuto battute d'arresto per diversi motivi e perché il Milan non ha le coppe. E' in una buona posizione, considerando che poi aumenteranno anche gli impegni per l'Inter. Quindi quello che dice Rabiot è vero a metà, di sicuro è la pretendente numero uno".

La Juventus è tra le squadre di cui parlava prima in grado di competere per lo scudetto? "Perché no, c'è una ritrovata fiducia, c'è una solidità, poi non so se è il loro obiettivo. Ci sono anche sufficienti partite, uno a mio avviso deve sempre un po' crederci, anche se altre squadre in questo momento hanno dimostrato più solidità. Però in questo caso c'è un percorso che è iniziato dopo, chi lo sa… Io dico sempre che finché la matematica non ti condanna devi sempre puntare al massimo, poi quello che verrà verrà. Ma non c'è niente di scontato, anche quando le cose sembrano stabili. E se lo pensano fanno bene a pensarlo".

