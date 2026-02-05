Alessandro Del Piero, bandiera della Juventus, presente all'evento di Haier e Lega Calcio Serie A, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni inerenti alla lotta scudetto in campionato, partendo dalle parole rilasciate nelle scorse ore da Adrien Rabiot , centrocampista del Milan . Il francese ha dichiarato che, se il Milan non fosse stato presente, il campionato sarebbe già finito dato che l'Inter si trova a 9 punti dal Napoli e 10 dalla Juventus. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Del Piero

"No, non sono d'accordo ma capisco il suo punto di vista. Di sicuro fino ad oggi il Milan è la squadra che più può ambire a vincere con l'Inter. Le altre hanno avuto battute d'arresto per diversi motivi e perché il Milan non ha le coppe. E' in una buona posizione, considerando che poi aumenteranno anche gli impegni per l'Inter. Quindi quello che dice Rabiot è vero a metà, di sicuro è la pretendente numero uno".