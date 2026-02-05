Pellegatti: 'Otto degli ultimi nove gol del Milan realizzati dai nuovi acquisti'

Il giornalista Carlo Pellegatti ha detto la sua sulla statistica dei gol segnati dai nuovi acquisti del Milan emersa negli ultimi giorni
Il Milan punta in alto, con la vittoria di Bologna ha raggiunto quota 50 punti in 23 partite, soltanto in due occasioni era riuscito a fare meglio. Il risultato del Dall'Ara ha evitato la fuga dell'Inter, oltre che aumentare il distacco da Napoli, Juventus e Roma.
Milan, il commento di Carlo Pellegatti
Negli ultimi giorni è emersa una statistica impressionante, 8 delle ultime 9 reti dei rossoneri in campionato sono arrivate dai nuovi acquisti: Adrien Rabiot (3), Cristopher Nkunku (3), Niclas Fullkrug (uno) e Koni De Winter (uno). Un dato che non solo testimonia l'impatto degli ultimi arrivati in zona gol, ma certifica la capacità di Allegri di valorizzare i propri calciatori, soprattutto i nuovi innesti. Sulla vicenda si è espresso anche il giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti, all'interno del suo editoriale per 'MilanNews'.