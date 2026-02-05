Ravezzani: 'La vittoria del Milan è la dimostrazione del lavoro di Allegri'

Milan, meglio guardare dietro o davanti? "Io guarderei dietro, perché ho visto i dati di Calcio e Finanza della situazione economica dei vari club. Ed emerge che il Milan in un anno ha fatto +86 mln. Cosa vuol dire? Che se misuriamo il miglioramento di una squadra sugli investimenti, il Milan è quello che ha disinvestito maggiormente sulla rosa e il fatto che sia secondo è merito di Allegri, delle circostanze a volte, ma la prospettiva del Milan ora è di avere al meglio Leao e Pulisic".