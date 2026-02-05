Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Bologna-Milan, Ravezzani: “Rossoneri potevano fare anche sei gol. Dimostrazione del grande lavoro di Allegri”

INTERVISTE

Bologna-Milan, Ravezzani: “Rossoneri potevano fare anche sei gol. Dimostrazione del grande lavoro di Allegri”

Ravezzani: 'La vittoria del Milan è la dimostrazione del lavoro di Allegri'
Il direttore di 'TeleLombardia' Fabio Ravezzani ha commentato a 'Maracanà' la vittoria del Milan di Allegri a Bologna. Ecco le sue parole
Redazione

All'indomani della grande vittoria del Milan ai danni del Bologna di Vincenzo Italiano, il direttore di 'TeleLombardia' Fabio Ravezzani ha commentato il successo dei rossoneri, sottolineando il grande merito di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole durante 'Maracanà', in onda su TMW Radio.

Le parole di Fabio Ravezzani sul Milan di Allegri

—  

Un pensiero sulla vittoria del Milan a Bologna? "Italiano fa un calcio molto aggressivo ed è la vittima sacrificale per uno come Allegri. Era facilmente prevedibile che finisse così. Due le variabili che hanno inciso: c'è una crisi di rigetto al Bologna, poi che il Milan era ridotto veramente male, ha dovuto inventarsi un attacco con Nkunku e Loftus-Cheek. Ma è la dimostrazione del grande lavoro di Allegri. Milan che vince 3-0 ma poteva farne anche sei".

LEGGI ANCHE

Milan, meglio guardare dietro o davanti? "Io guarderei dietro, perché ho visto i dati di Calcio e Finanza della situazione economica dei vari club. Ed emerge che il Milan in un anno ha fatto +86 mln. Cosa vuol dire? Che se misuriamo il miglioramento di una squadra sugli investimenti, il Milan è quello che ha disinvestito maggiormente sulla rosa e il fatto che sia secondo è merito di Allegri, delle circostanze a volte, ma la prospettiva del Milan ora è di avere al meglio Leao e Pulisic".

LEGGI ANCHE: Milan, rendimento super di Rabiot: gol, assist, una leadership riconosciuta da tutti >>>

Da chi si deve guardare? "La Juve è destinata a sopravanzarlo, il Napoli ha il grosso punto interrogativo che è Conte, moltiplicatore di emozioni nel bene e nel male. La storia di Conte finisce sempre male e dopo poche stagioni".

Leggi anche
Passerini: “Mateta? Scelta giusta, sbagliate le tempistiche. Mercato non lineare perché ci...
Ambrosini svela un retroscena su Rabiot: “Avevo tanti dubbi quando era alla Juve, ma Pirlo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA