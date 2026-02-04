Milan, Ravezzani: 'Chi non riconosce i meriti di Allegri è in malafede'

Pianeta Milan
Ravezzani: “Il Milan arriva da un ottavo posto, chi non riconosce i meriti di Allegri è in malafede”

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha commentato attraverso un post su X, la stagione del Milan, sottolineando i meriti di Massimiliano Allegri
Con la vittoria di Bologna, il Milan ha consolidato il secondo posto in classifica, mantenendo il vantaggio su Juve e Napoli, e guadagnando due punti sulla Roma. I rossoneri hanno raggiunto 50 punti in classifica, 15 in più della scorsa stagione. Nell'estate 2025 c'è stata una vera e propria rivoluzione a Milanello: 10 acquisti e addirittura 13 cessioni, oltre al cambio di allenatore e all'arrivo del nuovo direttore sportivo Igli Tare. Due dei tre gol di ieri sono arrivati proprio dai rinforzi del mercato estivo: Rabiot e Nkunku. La cura Allegri sta funzionando, il Milan sembra avere un'altra cilindrata rispetto allo scorso anno.

Le parole di Ravezzani

Proprio su questo tema, questa mattina, si è espresso Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia'. Attraverso un post sul suo profilo X, il giornalista ha fatto un bilancio della stagione del Milan, sottolineando i meriti di Allegri. Ecco le sue parole.

"Il Milan stagione 24/25 è arrivato ottavo. Poi sul mercato ha chiuso con utile di 84 milioni. Leao e Pulisic finora hanno disputato il 30% di gare in meno di un anno fa e spesso a scartamento ridotto. Gimenez non c’è mai stato. Chi non riconosce i meriti di Allegri è in malafede".

