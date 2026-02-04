Milan, Ravezzani: 'Chi non riconosce i meriti di Allegri è in malafede'

Con la vittoria di Bologna, il Milan ha consolidato il secondo posto in classifica, mantenendo il vantaggio su Juve e Napoli, e guadagnando due punti sulla Roma. I rossoneri hanno raggiunto 50 punti in classifica, 15 in più della scorsa stagione. Nell'estate 2025 c'è stata una vera e propria rivoluzione a Milanello: 10 acquisti e addirittura 13 cessioni, oltre al cambio di allenatore e all'arrivo del nuovo direttore sportivo Igli Tare. Due dei tre gol di ieri sono arrivati proprio dai rinforzi del mercato estivo: Rabiot e Nkunku. La cura Allegri sta funzionando, il Milan sembra avere un'altra cilindrata rispetto allo scorso anno.