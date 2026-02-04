'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Dall'Ara' e terminata 0-3 per i rossoneri di Massimiliano Allegri grazie ai gol di Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku su calcio di rigore e Adrien Rabiot.