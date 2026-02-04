Pianeta Milan
Bologna-Milan, la moviola: due gli episodi chiave della partita, il giudizio sull’arbitro

La moviola di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Dall'Ara' terminata 0-3 per i rossoneri di Massimiliano Allegri, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Gara senza brividi
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Dall'Ara' e terminata 0-3 per i rossoneri di Massimiliano Allegri grazie ai gol di Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku su calcio di rigore e Adrien Rabiot.

Bologna-Milan 0-3, la moviola de 'La Gazzetta dello Sport'

Voto 6,5 per l'arbitro del match, Gianluca Manganiello di Pinerolo (TO), per aver ben diretto una partita non difficile, sbagliando pochissimo (tipo un contatto a metà campo tra Jens Odgaard e Loftus-Cheek, fischiato, quando non era fallo) e gestendo bene le potenziali situazioni di pericolo.

Primo episodio da moviola di Bologna-Milan, al 10', in area rossonera, con il contatto tra Jonathan Rowe e Matteo Gabbia. Un contatto leggerissimo, secondo la 'rosea', dove il giocatore dei rossoblu accentua anche la caduta. Ha fatto bene Manganiello a far proseguire l'azione.

Regolare il primo gol, c'è il rigore del raddoppio

Il primo gol del Milan è regolare. Sul cross dalla destra che porta al colpo di testa di Nkunku, ben parato da Federico Ravaglia, che porterà successivamente all'assist di Rabiot per Loftus-Cheek, l'attaccante francese del Diavolo è in posizione regolare. Lo tiene in gioco Nadir Zortea.

Al 35' è lo stesso Nkunku, partito in posizione regolare, ad entrare in area del Bologna: steso da Ravaglia, per il quotidiano sportivo nazionale è rigore solare per il Milan. Infine, a fine primo tempo, in area del Milan, Gabbia e Santiago Castro si tengono reciprocamente per la maglia: giusto non fischiare nulla. Corretti i tre cartellini gialli inflitti ai calciatori della squadra di Vincenzo Italiano.

