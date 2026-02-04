Primo episodio da moviola di Bologna-Milan, al 10', in area rossonera, con il contatto tra Jonathan Rowe e Matteo Gabbia. Un contatto leggerissimo, secondo la 'rosea', dove il giocatore dei rossoblu accentua anche la caduta. Ha fatto bene Manganiello a far proseguire l'azione.
Regolare il primo gol, c'è il rigore del raddoppio—
Il primo gol del Milan è regolare. Sul cross dalla destra che porta al colpo di testa di Nkunku, ben parato da Federico Ravaglia, che porterà successivamente all'assist di Rabiot per Loftus-Cheek, l'attaccante francese del Diavolo è in posizione regolare. Lo tiene in gioco Nadir Zortea.
LEGGI ANCHE: Milan, sul mercato più potere a Tare e Allegri: i cinque giocatori che possono portare in rossonero >>>
Al 35' è lo stesso Nkunku, partito in posizione regolare, ad entrare in area del Bologna: steso da Ravaglia, per il quotidiano sportivo nazionale è rigore solare per il Milan. Infine, a fine primo tempo, in area del Milan, Gabbia e Santiago Castro si tengono reciprocamente per la maglia: giusto non fischiare nulla. Corretti i tre cartellini gialli inflitti ai calciatori della squadra di Vincenzo Italiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA